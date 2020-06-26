فريق تركي آل الشيخ.. إقالة جوتي مدرب ألميريا من منصبه





يذكر أن نادي ألميريا الإسباني مملوك للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعدما استحوذ عليه مطلع هذا الموسم مقابل 25 مليون يورو.





ونشر حساب نادي ألميريا على موقع تويتر جاء فيها:"تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدير الفني جوتي، شكرًا لك على مجهودك الكبير مع ألميريا ، نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!."





وخسر نادي ألميريا مباراته أمس أمام ألكوركون في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليبتعد عن المقعدين المؤهلين مباشرة لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بـ 6 نقاط كاملة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث، والذي يؤهله لخوض ملحق مع أصحاب المراكز من الرابع للسادس على المقعد الثالث المؤهل لليجا.





وربطت بعض التقارير الصحفية، السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني للنادي الأهلي، في الأيام الماضية بتدريب نادي ألميريا الإسباني.