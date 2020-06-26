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رياضة

فريق تركي آل الشيخ.. إقالة جوتي مدرب ألميريا من منصبه

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ألميريا الإسباني، مساء اليوم الجمعة، عن التوصل لاتفاق مع جوتي، المدير الفني للفريق، لفسخ تعاقده وعدم إكمال مشواره.

يذكر أن نادي ألميريا الإسباني مملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعدما استحوذ عليه مطلع هذا الموسم مقابل 25 مليون يورو.

ونشر حساب نادي ألميريا على موقع تويتر جاء فيها:"تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدير الفني جوتي، شكرًا لك على مجهودك الكبير مع ألميريا ، نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!."

وخسر نادي ألميريا مباراته أمس أمام ألكوركون في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليبتعد عن المقعدين المؤهلين مباشرة لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بـ 6 نقاط كاملة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث، والذي يؤهله لخوض ملحق مع أصحاب المراكز من الرابع للسادس على المقعد الثالث المؤهل لليجا.

وربطت بعض التقارير الصحفية، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، في الأيام الماضية بتدريب نادي ألميريا الإسباني.
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