صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

نفى مصدر مقرب من طاهر محمد طاهر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ما تردد بشأن وجود مفاوضات لضمه إلى نادي ألميريا الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "ما تردد عن وجود مفاوضات مع نادي ألميريا الاسباني والذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية فى المملكة العربية السعودية غير صحيح، كما لا يوجد عرض رسمي للحصول على خدماته من الدوري البرازيلي حتى هذه اللحظة".
وأضاف: "طاهر منح النادي الأهلي الأولوية للانتقال لصفوفه في الصيف الجاري عقب انتهاء الموسم حال عودة الدوري الممتاز، وأبلغ إدارة المقاولون بذلك في حال الاتفاق على كافة التفاصيل مع إدارة الأهلي".
جدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر شارك مع المقاولون العرب في الموسم الحالي خلال 6 مباريات وتمكن من تسجيل هدف واحد.