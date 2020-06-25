AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:15 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
Advertisements
محمد رشاد
نفى مصدر مقرب من طاهر محمد طاهر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ما تردد بشأن وجود مفاوضات لضمه إلى نادي ألميريا الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "ما تردد عن وجود مفاوضات مع نادي ألميريا الاسباني والذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية فى المملكة العربية السعودية غير صحيح، كما لا يوجد عرض رسمي للحصول على خدماته من الدوري البرازيلي حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "طاهر منح النادي الأهلي الأولوية للانتقال لصفوفه في الصيف الجاري عقب انتهاء الموسم حال عودة الدوري الممتاز، وأبلغ إدارة المقاولون بذلك في حال الاتفاق على كافة التفاصيل مع إدارة الأهلي".

جدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر شارك مع المقاولون العرب في الموسم الحالي خلال 6 مباريات وتمكن من تسجيل هدف واحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا أهلي ولا زمالك .. المقاولون العرب يحدد شرط رحيل طاهر محمد طاهر

الأهلي يريد ضمه.. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل طاهر محمد طاهر

أخبار الرياضة.. حقيقة إصابة طارق حامد بـ كورونا.. مالك وادي دجلة يؤكد إلغاء الدوري.. ميسي يدعم تركي آل الشيخ

باهر المحمدى آخر من يعلم بعرض ألميريا الإسباني

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

المقاولون العرب: متمسكون بالمشاركة الأفريقية حال إلغاء الدوري .. وطاهر يرغب في الاحتراف

ترشيحاتنا

لمواجهة كورونا.. تحالف دولى يتفق مع شركات على إنتاج 4 مليارات جرعة سنويا

تلقت طلبات تصديره للخارج.. شركة دواء مصرية تطرح عقارا لعلاج كورونا الشهر المقبل

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

اعتدت على معلم مصري.. تفاصيل الحكم على سيدة سعودية بالسجن فى الرياض

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

ضبط أدمن صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020

AdvertisementS

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

فيفا منح الأندية حرية القرار.. نجم الزمالك: الأهلي الوحيد المستفيد من عودة الدورى

خسائر بالملايين.. الخراب ينتظر الأهلي والزمالك حال إلغاء الدوري

طاهر محمد طاهر يتمسك باللعب للأهلي.. والخطيب يطالب بحسم الصفقة

عرض جديد يهدد انضمام رمضان صبحي لـ الأهلي بشكل نهائي

دمت لنا ذخرا وفخرا.. ليفربول يحتفل بتألق محمد صلاح على ملعب أنفيلد| شاهد

رئيس الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزمالك.. ويتبقى التوقيع

بعد إصابة 11 لاعبا.. هل تستعين الجبلاية بالتجربة الإنجليزية لإنقاذ الموسم؟

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يعلن 5 إصابات جديدة بـ كورونا.. مؤتمر تاريخي لرئيس الكاف.. رنيم الوليلي تعلن اعتزالها

اتحاد الكرة يكشف مواعيد المسحة الثانية لأندية الدوري الممتاز

رغم إصابة ١١ لاعبا وإداريا.. عضو الجبلاية: الدوري راجع وجار السيطرة على كورونا بالأندية

مدربي أندية الدورى الممتاز ترفض مقترح اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة ومشروبات تقضى على التهاب الأنف

لو بتعاني من آلام الظهر.. 3 أعشاب طبيعية تخلصك منه في ثوان

البعد عن الغوامق .. ألوان موضة صيف 2020