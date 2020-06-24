المقاولون: هناك اهتمام بـ طاهر محمد طاهر داخل وخارج مصر .. فيديو

أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الأولوية في بيع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، ستكون لمن يقدر قيمة اللاعب.
وقال المشرف العام لفريق المقاولون فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " هناك اهتمام من جانب أكثر من نادي داخل وخارج مصر بخدمات طاهر، ولكن لم يتم حسم انتقال اللاعب للنادي الأهلي حتى الآن".
وأضاف: " الأولوية في بيع طاهر ستكون للاحتراف الخارجي، ثم لمن يقدر اللاعب وفقًا للقيمة التي حددناها وهي 40 مليون جنيه، والأهلي لم يرد علينا بشأن اللاعبين الذين طلبناهم فى الصفقة التبادلية".
وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أعلن اليوم الثلاثاء عن فتح النوادي ومراكز الشباب يوم السبت المقبل، بالإضافة إلي تأكيده على عودة الدوري المصري.