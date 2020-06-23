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رياضة

منها أوروبية.. المقاولون: أكثر من ناد دخلت بثقلها لضم طاهر محمد.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:07 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
أكد محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بـ المقاولون العرب، أن النادي حدد سعر طاهر محمد طاهر نجم الفريق، الذي يرغب الأهلي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال محمد عادل، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "بدأنا المفاوضات مع الأهلي بـ40 مليون جنيه مقابل بيع طاهر محمد طاهر، ولا جديد بشأن المفاوضات".

وأضاف: "حددنا في البداية سعرا لبيع طاهر وهو 5 ملايين دولار، وهو ما يتراوح بين 60 إلى 65 مليون جنيه، لكن تم تخفيض المقابل المادي لبيعه إلى 40 مليون جنيه".

وتابع: "لا تزال المفاوضات جارية مع الأهلي بشأن الصفقة، وهناك أندية أخرى دخلت بثقلها في مفاوضات معنا من أجل ضم طاهر، لكني لن أكشف عن أسمائها في الوقت الحالي".

واختتم المشرف العام على الكرة بالمقاولون: "كل ما يتردد حول توقيع طاهر محمد طاهر للأهلي؛ غير صحيح، الأهلي نادٍ كبير ولن يقدم على ذلك، وهناك ناد برازيلي أيضا يريد ضم اللاعب".
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