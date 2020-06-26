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أخبار العالم

تركي آل الشيخ يستعرض لياقته البدنية من داخل الجيم.. صورة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:08 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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محمد بدران

شارك المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفية ومالك نادى الميريا الاسباني صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهر تركى ال الشيخ وهو يؤدى تمرينات في الجيم، وكتب على الصورة معلقًا :"تمرين ممتع في الجيم".

احتفل لاعبو فريق ألميريا بفوزهم على فريق ريال سرقسطة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك النادي، فيديو للاعبي الفريق وهم يرقصون على أغنية الفنان محمد رمضان كورونا فيروس".

وعادت الانشطة الرياضية فى أسبانيا وخاصة الدوري الاسباني بكافه أقسامه يوم 11 يونيو الماضي .

والتزمت جميع الفرق الاسبانية بالإجراءات الوقائية التي تم وضعها للتدريبات، بتقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





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