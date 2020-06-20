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رياضة

تركي آل الشيخ: أمن مصر خط أحمر وكلنا فداء لها .. شاهد

السبت 20/يونيو/2020 - 11:50 م
تركي آل الشيخ والسيسي
تركي آل الشيخ والسيسي
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حسن العمدة
قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن تفقد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجيش المصري، شيء يدعو للفخر.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية على "فيسبوك": " أمن مصر خط أحمر وكلنا فداء لمصر".



 وأضاف آل الشيخ: "تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لخير أجناد الأرض يدعو للفخر".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".



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