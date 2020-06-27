بعد غد.. هندسة عين شمس تعلن تفاصيل المنحة الجامعية لمركز التميز في الطاقة

حثت كلية الهندسة جامعة عين شمس، طلابها على الانضمام للندوة التفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) بعد غد الاثنين في الساعة 2:00 بعد الظهر.





وأشارت الكلية إلى أنه سيتم خلال الندوة الكشف عن تفاصيل المنحة الجامعية التي يقدمها مركز التميز في الطاقة الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وأوجه الاستفادة منها.



