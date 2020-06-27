بعد غد.. هندسة عين شمس تعلن تفاصيل المنحة الجامعية لمركز التميز في الطاقة

حثت كلية الهندسة جامعة عين شمس، طلابها على الانضمام للندوة التفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) بعد غد الاثنين في الساعة 2:00 بعد الظهر.
وأشارت الكلية إلى أنه سيتم خلال الندوة الكشف عن تفاصيل المنحة الجامعية التي يقدمها مركز التميز في الطاقة الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وأوجه الاستفادة منها.
وأوضحت أنه سوف ينضم إلى فريق برنامج المنح والتبادل خلال الندوة الطالبة شرويت من الدفعة الأولى للمنحة، للتحدث عن تجربتها كطالبة، كما تقدم بعض النصائح الهامة حول كيفية النجاح في الحصول على منحة مركز التميز في الطاقة. يرجى التسجيل من خلال هذا الرابط:
وكان الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس صرح بأنه سوف تبدأ تدريبات وامتحانات العملي لبعض المقررات يوم السبت 11 يوليو مع بدء الامتحانات النهائية لجميع المقررات يوم السبت 18 يوليو وسوف يعلن عن الجداول التفصيلية لاحقا.