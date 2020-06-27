وحشنى جدا الجمهور... رامى صبرى يتألق فى أحدث ظهور له

نشر الفنان رامى صبرى , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له .
كتب رامى صبرى , على الصورة " واحشني جدا الجمهور 💔 "
نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
وانت وحشتنا كمان
عايزين حفلة فى اقرب وقت
رامي انت جزء كبير فى حياتنا
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تصدر الفنان رامي صبري، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول جمهوره عدد من الاغاني الخاصة به، كان من بينها أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية".
حققت أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".