وحشنى جدا الجمهور... رامى صبرى يتألق فى أحدث ظهور له

رامي انت جزء كبير فى حياتنا

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تصدر الفنان رامي صبري، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول جمهوره عدد من الاغاني الخاصة به، كان من بينها أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية".





حققت أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".



