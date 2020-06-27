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أخبار البلد

شاهد.. أقل من الأسعار العالمية.. مدير إيفا فارما: بدأنا تصنيع عقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 02:57 ص
عقاري ”أفيبيرافير“
عقاري ”أفيبيرافير“ و“ريمديسيفير
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قال الدكتور أمجد طلعت المدير العام لشركة إيفا فارما المصرية للأدوية إن الشركة بدأت هذا الأسبوع تصنيع عقاري ”أفيبيرافير“ و“ريمديسيفير“ لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد بطاقة تصل لنحو 1.5 مليون جرعة شهريا.

وأضاف طلعت ”بدأنا تصنيع أقراص أفيبيرافير التي تحتوي على المادة الفعالة فافيبيرافير خلال وقت سابق من هذا الأسبوع. تلك الأقراص للحالات البسيطة والمتوسطة.و حقن “ريمديسيفير“ لعلاج الحالات الصعبة المصابة بكورونا

وتابع : ”قدرتنا الإنتاجية مليون عبوة شهريا من هذا دواء”أفيبيرافير “.

وقال إن السعر ”سيكون أقل من الأسعار العالمية ومناسب للمريض المصري“.
شاهد.. أقل من الأسعار العالمية.. مدير إيفا فارما: بدأنا تصنيع عقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا
شاهد.. أقل من الأسعار العالمية.. مدير إيفا فارما: بدأنا تصنيع عقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا
شاهد.. أقل من الأسعار العالمية.. مدير إيفا فارما: بدأنا تصنيع عقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا
شاهد.. أقل من الأسعار العالمية.. مدير إيفا فارما: بدأنا تصنيع عقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا
شاهد.. أقل من الأسعار العالمية.. مدير إيفا فارما: بدأنا تصنيع عقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا
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