يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد تصريحاته..ومغردون : شابوه

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج #يوسف _الشريف , بعد تصرياحته المثيرة مع الاعلامى رامى رضوان مساء امس .
تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا , وتفاعل معه عدد كبير وجاءت ابرز التغريديات كالاتى :
تعليقا على رفضه وعدم تمثيله المشاهد السّاخنة قلّله المذيع إنت مش حتقدر ترضي الجميع.. ردّ عليه " أهم حاجة أرضي ربّي وضميري "
ممثل محترم...
#يوسف_الشريف
من أفضل القرارات ال ممكن الواحد ياخدها في حياته يتابع اعمال يوسف الشريف
لو شوفتها هتكون شئ اساسي في حياتك هتكون مصدر للفرحة والبهجة وهتشوف اعمال نضيفة بجد
#يوسف_الشريف
الموضوع حرية شخصيه ...كل واحد حر يشتغل بالطريقه ال شيفها صح
وترضى ضميره ويكون مرتاح فيها #يوسف_الشريف
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الراجل ده محترم جدا واسلوبه راقي جدا وانا بحب وبحترم عقليته جدا جدا
فعلا انت عالمي
#يوسف_الشريف
يحل النجم يوسف الشريف في أول ظهور له بعد تألقه في مسلسل (النهاية) ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي ام سي " في حلقة خاصة غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.
ويكشف الشريف خلال استضافته كواليس مسلسله الأخير "النهاية" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وسبب اتجاهه لعمل هذه النوعية من المسلسلات والمتاعب التي واجهها فريق العمل أثناء تصوير المسلسل وكيف استعد لتقديم أول مسلسل خيال علمي.