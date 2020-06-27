يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد تصريحاته..ومغردون : شابوه

تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا , وتفاعل معه عدد كبير وجاءت ابرز التغريديات كالاتى :

تعليقا على رفضه وعدم تمثيله المشاهد السّاخنة قلّله المذيع إنت مش حتقدر ترضي الجميع.. ردّ عليه " أهم حاجة أرضي ربّي وضميري "

اقرا ايضا :

يحل النجم يوسف الشريف في أول ظهور له بعد تألقه في مسلسل (النهاية) ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي ام سي " في حلقة خاصة غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.





ويكشف الشريف خلال استضافته كواليس مسلسله الأخير "النهاية" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وسبب اتجاهه لعمل هذه النوعية من المسلسلات والمتاعب التي واجهها فريق العمل أثناء تصوير المسلسل وكيف استعد لتقديم أول مسلسل خيال علمي.



