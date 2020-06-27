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فن

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

السبت 27/يونيو/2020 - 05:38 ص
يوسف الشريف وزوجته
يوسف الشريف وزوجته
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محمد نبيـل
فاجأ الإعلامى رامى رضوان النجم يوسف الشريف أثناء لقائه معه فى برنامج مساء dmc .. بمجموعة أسئلة مستوحاة من أسماء أعماله الفنية.

نذكر لكم فى السطور التالية بعضها : 

ماهو الرقم المجهول فى حياتك ؟  
يوسف الشريف : المجهول فى حياتى عموما " السياسة"  لا أحب الحديث أو النقاش فيها  لأنها بعيدة كل البعد  عن دراستى.

من القيصر فى حياتك ؟
قال: أبى هو القيصر فى حياتى وأيضا  امى لأنهما  من أكثر الناس الذين أثروا فيَّ بشكل كبير.

من العالمى فى حياة يوسف الشريف  ؟
قال: محمد صلاح.. أنا أفتخر بأنه مصرى، و ايضا افتخر بالهضبة عمرو دياب، وبالزعيم  عادل إمام ، وغيرهم من الأسماء الكبيرة أفخر بأنهم مصريين.

بما انك الصياد.. ما الذي تتمنى اصطياده من الحياة ؟ 
قال: اكتر حاجة كنت ماهر فى اصطيادها هى قلب زوجتى و " وكنت هزعل اوى لو محبتنيش لانى حبتها بجد ".

مرحلة  فى حياتك كانت"  زى الورد " ؟ 
قال: مرحلة زواجى بالتأكيد، بالإضافة إلى مرحلة كتابة  إنجى علاء  لسيناريو مسلسل "بلا دليل" كنت سعيد بها جدا و كنت مؤمنا أنها ستقدم عملا فنيا محترما، فأنا فخور بزوجتى وباجتهادها.


وأعرب الفنان يوسف الشريف، عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات في الأعمال الفنية، قائلا: "أنا مبستريحش خالص ودا مش لطيف بالنسبالي لما يبقى في مشاهد ساخنة أو قبلات في أعمالي، وبكتب دا في العقود، وده مش جديد، وبعمله من 10 سنين، ويهمني أوي إن المشاهد وهو بيتفرج ميضايقش من أي حاجة".

وأضاف " الشريف"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، في أول ظهور له بعد نجاح مسلسل النهاية،: "بحب أظهر لما يكون عندى عمل فنى جديد لكن الظهور الكثير بدون داعى لا أفضله ومبدئى " القليل أفضل ".

وتابع: بما أن الجمهور اعتاد على تقديمي لكل الأفكار المختلفه؛ أود أن أقول إن من الممكن أقدم عملا اجتماعيا أو رومانسيا، لانى أحب أن انحصر فى نوعيه أعمال معين.

وأضاف الفنان يوسف الشريف:  اولادى" عبد الله وعبد الرحمن وجنى "  شاهدوا مسلسل النهاية وكان أول عمل يتابعوه لى و تمنوا أن أكون روبوت مثل زين".

 واستطرد: "السينما أقرب إلى قلبى وتنفيذ عمل فى ساعتين بالتأكيد أفضل". وحول ما يفعله في وقت الفراغ، أوضح أنه يفضل الجلوس مع عائلته وأولاده والتحضير للخطوة الفنية القادمة.

وردَّ الفنان يوسف الشريف، على مشهد الحلقة الـ ٢٠ فى مسلسل النهاية الذي أثار جدلا وكان الحديث الرئيسي لرواد مواقع التواصل الاجتماعى: لما زين بيتضرب بالنار والمفروض صباح بتنقله وتجري بيه  لكن هى نقلته فى العربية دون ملامسته .. هل يوسف الشريف يرفض ملامسة الفنانات فى أعماله الفنية؟".

وقال " الشريف" في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، بعد تألقه في مسلسل النهاية،: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى إني وضعت لنفسى قيود كثيرة لكنها من زمان جدا من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك ، وهذا معروف عنى ، وأعتقد انها حرية شخصية خاصه أني لا أؤذى  بها أحد".

أما عن وضع هذة القيود فى عقود أعماله، أوضح الشريف: نعم لجأت انى أضع هذة القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذا القيود عرقلت من مشوار الفنى لكن الأهم لى هو " إرضاء الله- سبحانه وتعالى-".

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