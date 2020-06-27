عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

فاجأ الإعلامى رامى رضوان النجم يوسف الشريف أثناء لقائه معه فى برنامج مساء dmc .. بمجموعة أسئلة مستوحاة من أسماء أعماله الفنية.
نذكر لكم فى السطور التالية بعضها :
ماهو الرقم المجهول فى حياتك ؟
يوسف الشريف : المجهول فى حياتى عموما " السياسة" لا أحب الحديث أو النقاش فيها لأنها بعيدة كل البعد عن دراستى.
من القيصر فى حياتك ؟
قال: أبى هو القيصر فى حياتى وأيضا امى لأنهما من أكثر الناس الذين أثروا فيَّ بشكل كبير.
من العالمى فى حياة يوسف الشريف ؟
قال: محمد صلاح.. أنا أفتخر بأنه مصرى، و ايضا افتخر بالهضبة عمرو دياب، وبالزعيم عادل إمام ، وغيرهم من الأسماء الكبيرة أفخر بأنهم مصريين.
بما انك الصياد.. ما الذي تتمنى اصطياده من الحياة ؟
قال: اكتر حاجة كنت ماهر فى اصطيادها هى قلب زوجتى و " وكنت هزعل اوى لو محبتنيش لانى حبتها بجد ".
مرحلة فى حياتك كانت" زى الورد " ؟
قال: مرحلة زواجى بالتأكيد، بالإضافة إلى مرحلة كتابة إنجى علاء لسيناريو مسلسل "بلا دليل" كنت سعيد بها جدا و كنت مؤمنا أنها ستقدم عملا فنيا محترما، فأنا فخور بزوجتى وباجتهادها.
وأعرب الفنان يوسف الشريف، عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات في الأعمال الفنية، قائلا: "أنا مبستريحش خالص ودا مش لطيف بالنسبالي لما يبقى في مشاهد ساخنة أو قبلات في أعمالي، وبكتب دا في العقود، وده مش جديد، وبعمله من 10 سنين، ويهمني أوي إن المشاهد وهو بيتفرج ميضايقش من أي حاجة".
وأضاف " الشريف"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، في أول ظهور له بعد نجاح مسلسل النهاية،: "بحب أظهر لما يكون عندى عمل فنى جديد لكن الظهور الكثير بدون داعى لا أفضله ومبدئى " القليل أفضل ".
وتابع: بما أن الجمهور اعتاد على تقديمي لكل الأفكار المختلفه؛ أود أن أقول إن من الممكن أقدم عملا اجتماعيا أو رومانسيا، لانى أحب أن انحصر فى نوعيه أعمال معين.
وأضاف الفنان يوسف الشريف: اولادى" عبد الله وعبد الرحمن وجنى " شاهدوا مسلسل النهاية وكان أول عمل يتابعوه لى و تمنوا أن أكون روبوت مثل زين".
واستطرد: "السينما أقرب إلى قلبى وتنفيذ عمل فى ساعتين بالتأكيد أفضل". وحول ما يفعله في وقت الفراغ، أوضح أنه يفضل الجلوس مع عائلته وأولاده والتحضير للخطوة الفنية القادمة.
وردَّ الفنان يوسف الشريف، على مشهد الحلقة الـ ٢٠ فى مسلسل النهاية الذي أثار جدلا وكان الحديث الرئيسي لرواد مواقع التواصل الاجتماعى: لما زين بيتضرب بالنار والمفروض صباح بتنقله وتجري بيه لكن هى نقلته فى العربية دون ملامسته .. هل يوسف الشريف يرفض ملامسة الفنانات فى أعماله الفنية؟".
وقال " الشريف" في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، بعد تألقه في مسلسل النهاية،: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى إني وضعت لنفسى قيود كثيرة لكنها من زمان جدا من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك ، وهذا معروف عنى ، وأعتقد انها حرية شخصية خاصه أني لا أؤذى بها أحد".
أما عن وضع هذة القيود فى عقود أعماله، أوضح الشريف: نعم لجأت انى أضع هذة القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذا القيود عرقلت من مشوار الفنى لكن الأهم لى هو " إرضاء الله- سبحانه وتعالى-".