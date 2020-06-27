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اقتصاد

وسط استقرار الدولار.. الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.6%

السبت 27/يونيو/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات البورصة العالمية وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.


وحقق المعدن مكاسب أسبوعية مدعومًا بعدم اليقين إزاء فيروس كورونا، وتتزايد الإصابات بفيروس "كورونا" في بعض الولايات الأمريكية مما ينذر بعودة قيود الإغلاق والضغط مجددًا على الاقتصاد.


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وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية - عند 97.3 نقطة.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند التسوية بنسبة 0.6% أو 9.70 دولار إلى 1780.30 دولار للأونصة.


وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%.

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