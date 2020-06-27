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اقتصاد

بإجمالي 9.165 مليون طن.. ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي في مايو لأعلى مستوى

السبت 27/يونيو/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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وكالات

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي إلى مثليها تقريبا في مايو مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق إذ اقتنصت شركات التكرير الوقود الرخيص الثمن، بينما احتفظت المملكة بمركزها كأكبر مورد لأكبر مشتر للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات القادمة من السعودية الشهر الماضي بلغت 9.165 مليون طن، أو ما يعادل 2.16 مليون برميل يوميا، مسجلة ارتفاع بنحو 95 بالمئة من 1.11 مليون برميل يوميا في مايو 2019 وبارتفاع 71 بالمئة من 1.26 مليون برميل يوميا في أبريل 


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وعززت شركات التكرير الصينية إنتاجها لتلبي تعافي الطلب على الوقود، لكنها رفعت أيضا مخزونات الخام للاستفادة من انخفاض الأسعار بعد أن عصفت جائحة فيروس كورونا بالطلب العالمي.

وتقدر كبلر لاستشارات الطاقة بلوغ مخزونات الصين من الخام أعلى مستوى على الإطلاق عند 782 مليون برميل، مع امتلاء 61 بالمئة من إجمالي قدرات التخزين البلاد.

وتظهر بيانات صادرة في وقت سابق من الشهر الجاري أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام قفز 19.2 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ أعلى مستوى شهري مسجل، إذ تعافى الطلب على الوقود بقوة بعد تخفيف القيود المفروضة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات جمركية صادرة في وقت متأخر من أمس الخميس أنه في مايو ، تلقت شركات التكرير الصينية أول شحنات الخام من الولايات المتحدة منذ نوفمبر تشرين الثاني بحجم نحو 550 ألف طن.

وكشفت بيانات رفينيتيف أن الصين بصدد استيراد كمية قياسية من النفط الخام الأمريكي في يوليو، إذ سيجري تسليم شحنات اشتراها صائدو الصفقات خلال بلوغ الأسعار القاع في اضطراب وقع في أبريل .

وارتفعت شحنات النفط الروسي إلى الصين في الشهر الماضي لتبلغ 7.71 مليون طن، أو ما يعادل 1.82 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.75 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان و1.5 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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