مساجد مصر تعود لأذان حي على الصلاة.. حي على الفلاح.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد» أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها:









أخبار اليوم

تقرير كتبه الصحفى أحمد حمدي، محرر شئون رئاسة الجمهورية أخبار اليوم ورئيس تحرير برنامج "صباح البلد"، بعنوان "بالأرقام والنتائج الدولة قدمت دعمًا غير مسبوق للمرأة والشباب وذوي الهمم".





مقال بقلم محمد أبو العينين تحت عنوان.. "30 يونيو.. ثورة البناء وتصحيح المسار".









الأهرام

بعد 100 يوم من فقه النوازل.. مساجد مصر تعود لأذان حي على الصلاة.. حي على الفلاح.









اليوم السابع

صندوق النقد: صرف شريحة بـ2 مليار دولار لمصر بعد الموافقة على القرض









الوطن

بدعوة من روسيا.. مصر مراقب دولي على التعديلات الدستورية في موسكو









الشروق

سامح شكري: لجنة الخبراء حول سد النهضة ستنتهي من عملها خلال أسبوعين