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فن

الفنانة رانيا شهاب تعلن إصابة والديها بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:02 ص
رانيا شهاب
رانيا شهاب
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آيه عاطف
أعلنت الفنانة الكويتية رانيا شهاب، إصابة والديها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت رانيا، صور جمعتهم سويًا، وعلقت قائلة: "بابا وماما اتصابو بفيروس كورونا ارجوكم دعواتكم .. هالاسبوع كنت اموت كل دقيقه وكل ثانيه من خوفي عليهم وادعي واصلي".

وتابعت: "من عرفت الخبر كنت اتمني دقيقه اكون معاهم وانا بالكويت واهم بمصر كنت ابجي الدموع دم عليهم والحمدلله عدو مرحله الخطر والحين اهم بفتره الشفاء".

واختتمت حديثها قائلة: "واتمني من الله ان يحفظهم ويشفيهم وياخذ من عمري ويعطيهم .. ادعو لهم ان الله يشافيهم ويخليهم لي ويحفظهم من كل شر محتاجه دعواتكم".

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بابا وماما اتصابو بفيروس كورونا ارجوكم دعواتكم😭 . . هالاسبوع كنت اموت كل دقيقه وكل ثانيه من خوفي عليهم وادعي واصلي من عرفت الخبر كنت اتمني دقيقه اكون معاهم وانا بالكويت واهم بمصر كنت ابجي الدموع دم عليهم 😭🤲🏻 والحمدلله عدو مرحله الخطر والحين اهم بفتره الشفاء واتمني من الله ان يحفظهم ويشفيهم وياخذ من عمري ويعطيهم 🤲🏻 ادعو لهم ان الله يشافيهم ويخليهم لي ويحفظهم من كل شر 🤲🏻. . محتاجه دعواتكم 🤲🏻🤲🏻

A post shared by رانيا شهاب 🦋 (@rania_shehab) on

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