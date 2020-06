الفنانة رانيا شهاب تعلن إصابة والديها بفيروس كورونا

View this post on Instagram

بابا وماما اتصابو بفيروس كورونا ارجوكم دعواتكم😭 . . هالاسبوع كنت اموت كل دقيقه وكل ثانيه من خوفي عليهم وادعي واصلي من عرفت الخبر كنت اتمني دقيقه اكون معاهم وانا بالكويت واهم بمصر كنت ابجي الدموع دم عليهم 😭🤲🏻 والحمدلله عدو مرحله الخطر والحين اهم بفتره الشفاء واتمني من الله ان يحفظهم ويشفيهم وياخذ من عمري ويعطيهم 🤲🏻 ادعو لهم ان الله يشافيهم ويخليهم لي ويحفظهم من كل شر 🤲🏻. . محتاجه دعواتكم 🤲🏻🤲🏻