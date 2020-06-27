الفنانة رانيا شهاب تعلن إصابة والديها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة الكويتية رانيا شهاب، إصابة والديها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام".





ونشرت رانيا، صور جمعتهم سويًا، وعلقت قائلة: " بابا وماما اتصابو بفيروس كورونا ارجوكم دعواتكم .. هالاسبوع كنت اموت كل دقيقه وكل ثانيه من خوفي عليهم وادعي واصلي".





وتابعت: "من عرفت الخبر كنت اتمني دقيقه اكون معاهم وانا بالكويت واهم بمصر كنت ابجي الدموع دم عليهم والحمدلله عدو مرحله الخطر والحين اهم بفتره الشفاء".





واختتمت حديثها قائلة: "واتمني من الله ان يحفظهم ويشفيهم وياخذ من عمري ويعطيهم .. ادعو لهم ان الله يشافيهم ويخليهم لي ويحفظهم من كل شر محتاجه دعواتكم".



