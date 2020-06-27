نور الدين ولد علي يكشف لـ صدى البلد كواليس معاناة منتخب فلسطين بسبب مضايقات قوات الاحتلال





وقال ولد علي في تصريحات لـ " صدى البلد": نعاني من مشاكل عددية بسبب مضايقات الكيان الصهيوني، مثلا إذا أرادنا السفر خارج فلسطين، يتم إيقافنا عند 5 جواجز".





وأشار:" على سبيل المثال منتخب مصر، إذا أراد السفر للعب مباراة خارج البلاد، يغادر أرض الوطن بسهولة عبر مطار القاهرة، لكن الأمور تختلف تماما في فلسطين، بسبب مضايقات الكيان الصهيوني".





وأضاف:" نحن بلدنا ولا نتحكم في أمورها، نعاني من مشاكل عديدة على الصعيد الرياضي، ليس لدينا حرية للتنقل بين فلسطين للمتابعة بعض اللاعبين، والاختيار ما بينهم، كما لا يسمح لنا ببناء الملاعب





وأنهى:" الاتحاد الفلسطيني يسعى لتطوير كل شيئ، لكن الرغبة شيئ والواقع شيئ آخر".

كشف الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخب فلسطين، كواليس معاناة " الفدائي" ،خلال الاستعداد لمباريات تصفيات كأس وآسيا ومونديال 2022، بسبب مضايقات قوات الاحتلال الصهيوني.