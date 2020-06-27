بذكريات أمم أفريقيا.. أحمد مجاهد يتساءل: هل تخيل أحد مونديال 2022 بدون رفع علم مصر





وسادت فى الآونة الأخيرة خلافات بين سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من جهة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية من جهة أخرى بشأن إجراء انتخابات الجبلاية لمدة عام وفقا لقانون الرياضة رقم ١٩٧١ ام لمدة ٤ سنوات بناءا على لاءحة الفيفا.





ونشر المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، العديد من الصور استعاد خلالها ذكريات بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى القاهرة صيف العام الماضى ودون أعلاها عبارات جاءت على النحو التالي:

ماذا ينقصنا لتكرار هذه الأيام العظيمة ؟ هل يفكر افراد المنظومة الأن في المنتخبات ؟ هل فكر من يعدل اللوائح أو من يصمم على ان الانتخابات تكون لمدة سنة أنه يعني أن التصفيات سيتخللها ثلاث ادارات مختلفة للاتحاد و أن عدم الاستقرار سيكون عاملا سلبيا؟.





وتساءل احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق قائلا: هل تخيل الجميع كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر و أعلام ٣٢ دولة ترفع بدون مصر ؟.

وجه المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق، انتقادات لاذعة بشأن تمسك المسؤلين عن الرياضة بإجراء انتخابات مجلس الجبلاية القادمة لمدة عام.