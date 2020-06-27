نيفين جامع تؤكد على اهتمام مصر بمساندة قطاع المشروعات أمام تحديات انتشار فيروس كورونا

اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة الذي تتم في 27 يونيه من كل عام و تم تخصيصها هذا العام لمكافحة فيروس كورونا ودعم هذه المشروعات في مواجهة تحديات انتشار الفيروس ما نتج عنه من كساد اقتصادي وركود في العديد من المجالات بالإضافة الي عقبات التشغيل و صعوبة تهيئة بيئة العمل بشكل وقائي يحمي العاملين في هذه المشروعات من خطر انتشار الفيروس، ويناقش اليوم العالمي للمشروعات كل هذه العقبات ويحاول ان يرصد الجهود المختلفة للتعامل معها . ضمن فاعليات مشاركة مصر فيو الصغيرة و المتوسطة الذي تتم في 27 يونيه من كل عام و تم تخصيصها هذا العام لمكافحة فيروس كورونا ودعم هذه المشروعات في مواجهة تحديات انتشار الفيروس ما نتج عنه من كساد اقتصادي وركود في العديد من المجالات بالإضافة الي عقبات التشغيل و صعوبة تهيئة بيئة العمل بشكل وقائي يحمي العاملين في هذه المشروعات من خطر انتشار الفيروس، ويناقش اليوم العالمي للمشروعات كل هذه العقبات ويحاول ان يرصد الجهود المختلفة للتعامل معها .





تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي ان الجهاز ادرك اهمية دعم قطاع المشروعات و مساندته امام ازمة انتشار كورونا منذ بداية الازمة ووصولها الي مصر و اشارت الي ان القيادة السياسية ادركت اهمية مساندة هذه المشروعات في هذه الظروف الصعبة فصدر قرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل كافة اقساط قروض اصحاب هذه المشروعات و هذا ما التزم به الجهاز مع تقديم حزمة من الخدمات التمويلية الاستثنائية لمساندة اصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم علي الاستمرار و الانتاج وتغطية الرواتب و المصروفات في الوقت الراهن وتم الاعلام بكثافة عن تلك الخدمات التمويلية لتشجيع اصحاب المشروعات للاستفادة منها .. و اكدت الاستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة و الرئيس التنفيذي لجهازوالصغيرة ومتناهية الصغر علي ان الجهاز ادرك اهمية دعم قطاع المشروعات و مساندته امام ازمة انتشار كورونا منذ بداية الازمة ووصولها الي مصر و اشارت الي ان القيادة السياسية ادركت اهمية مساندة هذه المشروعات في هذه الظروف الصعبة فصدر قرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل كافة اقساط قروض اصحاب هذه المشروعات و هذا ما التزم به الجهاز مع تقديم حزمة من الخدمات التمويلية الاستثنائية لمساندة اصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم علي الاستمرار و الانتاج وتغطية الرواتب و المصروفات في الوقت الراهن وتم الاعلام بكثافة عن تلك الخدمات التمويلية لتشجيع اصحاب المشروعات للاستفادة منها ..









واشارت نيفين جامع الي أن الجهاز قام ايضا بإعداد دليل استرشادي لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا ويشتمل هذا الدليل علي برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري ) وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات علي تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم حيث تتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها. وأشارت إلي أن الجهاز قام بإرسال هذه البرامج الوقائية إلي كافة عملائه الكترونيا وتم توزيعها مطبوعة علي كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم .. كما أنها متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة علي موقع الجهاز www.msmeda.org.eg



