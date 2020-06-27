نيفين جامع تؤكد على اهتمام مصر بمساندة قطاع المشروعات أمام تحديات انتشار فيروس كورونا

ضمن فاعليات مشاركة مصر في اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة الذي تتم في 27 يونيه من كل عام و تم تخصيصها هذا العام لمكافحة فيروس كورونا ودعم هذه المشروعات في مواجهة تحديات انتشار الفيروس ما نتج عنه من كساد اقتصادي وركود في العديد من المجالات بالإضافة الي عقبات التشغيل و صعوبة تهيئة بيئة العمل بشكل وقائي يحمي العاملين في هذه المشروعات من خطر انتشار الفيروس، ويناقش اليوم العالمي للمشروعات كل هذه العقبات ويحاول ان يرصد الجهود المختلفة للتعامل معها .
و اكدت الاستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي ان الجهاز ادرك اهمية دعم قطاع المشروعات و مساندته امام ازمة انتشار كورونا منذ بداية الازمة ووصولها الي مصر و اشارت الي ان القيادة السياسية ادركت اهمية مساندة هذه المشروعات في هذه الظروف الصعبة فصدر قرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل كافة اقساط قروض اصحاب هذه المشروعات و هذا ما التزم به الجهاز مع تقديم حزمة من الخدمات التمويلية الاستثنائية لمساندة اصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم علي الاستمرار و الانتاج وتغطية الرواتب و المصروفات في الوقت الراهن وتم الاعلام بكثافة عن تلك الخدمات التمويلية لتشجيع اصحاب المشروعات للاستفادة منها ..
واشارت نيفين جامع الي أن الجهاز قام ايضا بإعداد دليل استرشادي لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا ويشتمل هذا الدليل علي برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري ) وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات علي تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم حيث تتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها. وأشارت إلي أن الجهاز قام بإرسال هذه البرامج الوقائية إلي كافة عملائه الكترونيا وتم توزيعها مطبوعة علي كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم .. كما أنها متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة علي موقع الجهاز www.msmeda.org.eg
أوضحت أن اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون و التنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التى تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ تولي سيادته المسئولية . حيث نجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27,1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من أجمالي التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020 حيث تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خمس اضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل تولي سيادته واشارت نيفين جامع الي ان الجهاز اهتم بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد و المحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من أجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد و المحافظات الحدودية .