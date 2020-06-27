AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مقالات

قطر ومرتزقة تركيا في ليبيا

السبت 27/يونيو/2020 - 03:33 م
صدى البلد
Advertisements


لا يختلف أحد حول الدور المريب الذي تقوم به تركيا في دعم الإرهاب حول العالم والسعي للتواجد في معظم المناطق التي تمثل قلاقل واضطرابات علاوة علي اطماعها المتعارف عليها وسعيها لإعادة عهود الاحتلال والسيطرة والاعتداء علي سيادة الدول الأخري وليبيا مثلا علي ذلك ! فهو بالفعل عمل أقل ما يوصف بأنه عمل قذر يتنافي مع الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والأخلاق ،التي تدعو الي السلام الاجتماعي والاستقرار بين الدول وعدم الاعتداء علي سيادة دول أخري والتدخل في شئونها !
الا ان رجب أردوغان ضرب بكل ذلك عرض الحائط ويعتمد مخالفة الشرعية والقانون والتحرش المتعمد بدول الجوار للسيطرة علي الاكتشافات البحرية من حقول الغاز وغيرها ،بدعم من حليفتها قطر التي تتعاون معها في دعم الإرهاب حتي تحولت قطر إلي ولاية عثمانية من الولايات التركيات! فقطر هي سلة النقود الاحتياطية لتركيا والتي تمولها بسخاء !
وهذا ما فعله الرئيس القطري تميم عبر ٧ سنوات من الحكم! فضلا عن تأخرها علي السعودية والإمارات والبحرين! 
 وكلاهما يسعيان لاستفزاز مصر  وتهديد أمنها القومي عبر تواجد تركيا في ليبيا  وسعيه للسيطرة علي ثرواتها ومنابع النفط بها حيث تمثل ليبيا المرتبة التاسعة عالميا في إنتاج النفط عالميا ، وعبر توريدها لأكثر من ١٠ الاف من المرتزقة السوريين إلي ليبيا لإثارة الاضطرابات هناك وزعزعة استقرار الدولة وانتهاك القانون الدولي والإنساني !
هذا أمر طبيعي معروف عنه دوما وهي محاولة زعزعة الاستقرار ليس في مصر فحسب بل في العالم كله !
فمصر نجحت منذ أكثر من ست سنوات  في القضاء علي نواه الإرهاب في مصر وهي جماعة الإخوان فضلا عن إجهاض مشروع الاسلام السياسي الذي كانت تنتظره من خلال جماعة الإخوان وتصدي مصر وحدها للمشروع الاستعماري تحت ستار الدين الاسلامي !
 ونقلت تركيا المرتزقة وعددهم ١٠ الاف ورواتبهم تصل إلي ٢٢ مليون ليرة شهريا من سوريا إلي ليبيا من أجل محاربة الليبيين والسيطرة علي الثروات هناك علاوة علي تمويل عمليات الإرهاب في كل مناطق العالم والسعي للتواجد في أكثر من دولة أفريقية وعربية من أجل تحقيق أهداف شيطانية له ،ويسعي لعودة الاسلام السياسي والخلافة العثمانية !
وعندما تنظر إلي الاقتصاد في تركيا ستجده في أسوأ حالاته بسبب أردوغان الذي تسبب في انهيار قيمة العملة في تركيا وتراجع أداء الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة وهذا بفضل سياسات أردوغان الارهابية والعدوانية علي الدول العربية والإفريقية !
ويسعي لاستفزاز مصر علي وجه التحديد وربما الاصطدام العسكري معها ولكنه لن يستطيع أن يفعل شيء ،فقد كانت هناك مواجهة بحرية وانتهت لصالح البحرية المصرية وكما قال الرئيس السيسي بأن الجيش المصري من اقوي جيوش المنطقة وهو جيش بيحمي مش بيهدد وبيأمن ،مش بيعتدي ..حفظ الله جيشنا العظيم ووطنا الغالي مصر.
Advertisements

ترشيحاتنا

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

أحمد التهامي ينشر صورة برفقة محمد صلاح: "الملك المصري"

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

الحبس 3 سنوات لـ سما المصري فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتغريمها 300 ألف جنيه

من بينها القتل العمد وحادث الواحات واحتجاز الحايس.. قائمة تهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات

AdvertisementS

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

سما المصري تدخل في نوبة شديدة من البكاء عقب الحكم بحبسها ٣ سنوات

المجمع المقدس: تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية لـ منتصف يوليو

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

حكاية برج جرجا الشهير.. الدولة تنتصر للقانون وتستعيد هيبتها في سوهاج.. صور

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

من بينها القتل العمد وحادث الواحات واحتجاز الحايس.. قائمة تهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

مواصفات بي إم دبليو bmw x5 2020 الجديدة بعد طرحها في مصر.. صور