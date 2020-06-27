قطر ومرتزقة تركيا في ليبيا









لا يختلف أحد حول الدور المريب الذي تقوم به تركيا في دعم الإرهاب حول العالم والسعي للتواجد في معظم المناطق التي تمثل قلاقل واضطرابات علاوة علي اطماعها المتعارف عليها وسعيها لإعادة عهود الاحتلال والسيطرة والاعتداء علي سيادة الدول الأخري وليبيا مثلا علي ذلك ! فهو بالفعل عمل أقل ما يوصف بأنه عمل قذر يتنافي مع الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والأخلاق ،التي تدعو الي السلام الاجتماعي والاستقرار بين الدول وعدم الاعتداء علي سيادة دول أخري والتدخل في شئونها !

الا ان رجب أردوغان ضرب بكل ذلك عرض الحائط ويعتمد مخالفة الشرعية والقانون والتحرش المتعمد بدول الجوار للسيطرة علي الاكتشافات البحرية من حقول الغاز وغيرها ،بدعم من حليفتها قطر التي تتعاون معها في دعم الإرهاب حتي تحولت قطر إلي ولاية عثمانية من الولايات التركيات! فقطر هي سلة النقود الاحتياطية لتركيا والتي تمولها بسخاء !

وهذا ما فعله الرئيس القطري تميم عبر ٧ سنوات من الحكم! فضلا عن تأخرها علي السعودية والإمارات والبحرين!

وكلاهما يسعيان لاستفزاز مصر وتهديد أمنها القومي عبر تواجد تركيا في ليبيا وسعيه للسيطرة علي ثرواتها ومنابع النفط بها حيث تمثل ليبيا المرتبة التاسعة عالميا في إنتاج النفط عالميا ، وعبر توريدها لأكثر من ١٠ الاف من المرتزقة السوريين إلي ليبيا لإثارة الاضطرابات هناك وزعزعة استقرار الدولة وانتهاك القانون الدولي والإنساني !

هذا أمر طبيعي معروف عنه دوما وهي محاولة زعزعة الاستقرار ليس في مصر فحسب بل في العالم كله !

فمصر نجحت منذ أكثر من ست سنوات في القضاء علي نواه الإرهاب في مصر وهي جماعة الإخوان فضلا عن إجهاض مشروع الاسلام السياسي الذي كانت تنتظره من خلال جماعة الإخوان وتصدي مصر وحدها للمشروع الاستعماري تحت ستار الدين الاسلامي !

ونقلت تركيا المرتزقة وعددهم ١٠ الاف ورواتبهم تصل إلي ٢٢ مليون ليرة شهريا من سوريا إلي ليبيا من أجل محاربة الليبيين والسيطرة علي الثروات هناك علاوة علي تمويل عمليات الإرهاب في كل مناطق العالم والسعي للتواجد في أكثر من دولة أفريقية وعربية من أجل تحقيق أهداف شيطانية له ،ويسعي لعودة الاسلام السياسي والخلافة العثمانية !

وعندما تنظر إلي الاقتصاد في تركيا ستجده في أسوأ حالاته بسبب أردوغان الذي تسبب في انهيار قيمة العملة في تركيا وتراجع أداء الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة وهذا بفضل سياسات أردوغان الارهابية والعدوانية علي الدول العربية والإفريقية !