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رياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مباريات اليوم من الجولة الـ 34

السبت 27/يونيو/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على مضيفه فولفسبورج بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب فوكسفاجن ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدورى الالماني.

وتواجد عمر مرموش المحترف المصري ضمن صفوف فريق فولفسبورج على مقاعد البدلاء طوال أحداث المباراة.

وكان فريق بايرن ميوينخ توج بلقب الدورى الالماني بشكل رسمي الجولة الماضية للمرة الثلاثين في تاريخه متفوقا علي جميع الفرق في عدد حقد لقب البطولة. 

وجاءت نتائج الجولة كالآتي: 
 باير ليفركوزن 1-0 ماينز 
 بوروسيا دورتموند 0-4 هوفنهايم 
 بوروسيا مونشتغلادباخ 2-1 هيرتا برلين
 فيردر بريمن 6-1 كولن فولفوسبورج 0-4 بايرن ميونخ
 فرانكفورت 3-2 بادربورن برلين 3-0 فورتونا
 دوسلدورف اوجسبورج 1-2 لايبزيج

فيما جاء جدول الترتيب على النحو التالي: 

1- بايرن ميونخ 82 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 69 نقطة

3- لايبزج 66 نقطة

4- بوروسيا مونشنجلادباخ  65 نقطة

5- باير ليفركوزن 63 نقطة

6- هوفنهايم 52 نقطة

7- فولفسبورج 49 نقطة

8- فرايبورج 48 نقطة

9- أينتراخت فرانكفورت 45 نقطة

10- هيرتا برلين 41 نقطة

11- يونيون برلين 41 نقطة

12- شالكه 39 نقطة

13- ماينتس 37 نقطة

14- كولن 36 نقطة

15- أوجسبورج 36 نقطة

16- فيردير بريمن 31 نقطة

17- فورتونا دوسيلدورف 30 نقطة

18- بادربورن 20 نقطة

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