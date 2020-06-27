ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مباريات اليوم من الجولة الـ 34

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على مضيفه فولفسبورج بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب فوكسفاجن ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدورى الالماني.



