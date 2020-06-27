خدم في بلاط أردوغان..حلمي النمنم: الإخوان أساتذة في الغباء السياسي وخيانة مصر

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إنه عندما تولى الإخوان الحكم في مصر أكدت أن أمامهم طريق الإنقراض.





وأضاف حلمي النمنم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاخوان أساتذة في الغباء السياسي وخيانة مصر وجماعة مضادة للوطنية المصرية ".





وتابع حلمي النمنم :" جماعة الإخوان الإرهابية نشأت بتمويل من المخابرات البريطانية واخترعوا الإسلام السياسي وحسن البنا "، مضيفا:" حسن البنا هو صناعة المخابرات البريطانية من اجل تكوين جماعة تعمل في الإسلام السياسي ".





وأكمل حلمي النمنم:" الاخوان نشأوا على خلفية انهيار الدولة العثمانية وكانوا يعملون على استعادة الخلافة العثمانية ويعملون خدم في بلاط اردوغان لاستعادة الدولة العثمانية المنتهية ".



