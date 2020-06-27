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أخبار البلد

جعلت قلبي سعيدا.. ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها شريف رمزى.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 06:53 م
ريهام وشريف
ريهام وشريف
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها رفقة زوجها الفنان شريف رمزي، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام على صورهما معلقة :"جعلت قلبي سعيدًا و لم يفعل أي احد ذلك " 

وتلقت تفاعلا كبيرا من متابعيها بالاعجابات والتعليقات، جاء ابرزها ما بين "بحبكم اوى.. حبايب قلبييي.. اكتر اتنين بحب اتابعهم بجد ربنا يحميكم".

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013..

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