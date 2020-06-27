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ديني

الأزهر: نقدر بيان الشركة المتحدة والإعلام دوره كبير فى تنمية الوعى المجتمعى

السبت 27/يونيو/2020 - 07:10 م
الأزهر
الأزهر
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محمد شحتة
تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن الأزهر وجهوده في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية.


واعلن المركز الإعلامي للأزهر تقديره البيان الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وحرصها على عدم الإساءة لمؤسسة الأزهر العريقة، ورفضها لمحاولات النيل منها وترويج أكاذيب بشأنها، واحترام وعي الشعب المصري وتقديره لرموزه الدينية وجهود الأزهر وعلمائه في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية علي المستويين المحلي والعالمي.


وأكد المركز الإعلامي للأزهر على دور الإعلام الهادف في بناء الوعي المجتمعي ونشر الحقائق وإبراز جهود مؤسسات الدولة والنقد البناء الذي يعتمد علي بيانات صحيحية ويساعد علي مزيد من الإصلاح والتطوير، خاصة في ظل ما يواجهه العالم وفي قلبه مصرنا الحبيبة من تحديات.


واختتم المركز الإعلامي بيانه بالدعاء أن يوفق مصر ويحفظها من من كل مكروه وسوء.
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