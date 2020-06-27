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تعليم

عميد أسنان عين شمس : جاري تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل

السبت 27/يونيو/2020 - 11:19 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، انه جار تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل بالكلية، وسيتم تقييمها؛ طبقا للشروط والمعايير المعلن عنها سابقا للطلاب .

وأضاف عميد الكلية، خلال تصريحاته لـ" صدى البلد"، اما بالنسبة لطلاب سنوات الفرق النهائية؛ سيتم الإعلان عن تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها، مشددا على الإجراءات الاحترازية التي سيلتزم بها الجميع، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل يوم الاثنين الموافق 29  /6 /2020.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عقدا اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .

ووجه الدكتور  محمود المتيني بضرورة و سرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل ، و التي من المقرر أن تبدأ ما بين ٦ إلى ١١ من يوليو المقبل و تنتهي في الفترة من ١٥ إلى ١ سبتمبر من العام الجامعي الحالي ٢٠٢٠، وذلك حسب احتياجات كل كلية لإقرارها خلال جلسة مجلس الجامعة المزمع انعقادها يوم الإثنين المقبل.
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