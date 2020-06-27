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سيارات

الظهور الأخير.. ألفا روميو تطرح جوليتا بسعر 19 ألف يورو

السبت 27/يونيو/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت شركة ألفا روميو الإيطالية الشهيرة عن طرح موديل جديد من الأيقونة جوليتا التى تنتمي لفئة السيارات المدمجة


وقررت ألفا روميو أن تطلق الموديل الجديد منها بالكثير من التجهيزات  مثل سبيتشيالي Speciale ولوسو تي Lusso Ti وسبرينت Sprint.


وتتميز جوليتا بفرامل فائقة القدرة  وتمتلك مقصورة داخليا  ذات راديو رقمي ونظام مالتيمديا  بالإضافة إلى انها ستطرح بمحرك سواء بنزين أو ديزل، وتبدأ قوة المحرك من 120 وحتى 170 حصانا.

ومن المفترض أن تطرح روميو سياراتها بسعر يبدا 19.500 يورو وهو أي مايقرب من 82,129  ريال سعودي.


وربما يكون هذا الظهور هو الأخير لجوليتا في أسواق السيارات بعدما أعلنت الشركة الإيطالية في وقت سابق عن نهاية رحلة هذا الطراز وإحالته إلى التقاعد مع نهاية عام 2020.

وجاء قرار الصانع الإيطالي بعد 10 سنوات من بداية إنتاج جولينا وطرحها في الأسواق العالمية وقالت شركة ألفا روميو ان جوليتا هي من حكمت على نفسها بالتقاعد بعدما فقدت قدرتها في جذب القوة الشرائية في فئة سيارات الهاتش باك الرياضية.

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