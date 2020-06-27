الرئيس السيسي يتفقد مستشفيات القوات المسلحة للعزل لمواجهة فيروس كورونا.. 4 آلاف سرير للعلاج.. ورعاية مركزة وغرف عمليات وأشعات

مستشفى العزل:

٤ مستشفيات في ٤ قاعات بطاقة 4000 سرير





= استقبال المريض في غرفة الاستقبال لتسليم كارت الفحص وصورة البطاقة للشخصية وتشخيصه وبعدها تسجيل بياناته على الحاسب الالي





= يتوجه المريض بعد ذلك لقاعة العزل المخصصة له وتسجيل بياناته في قاعة العزل





= يتسلم المريض أسورة خاصة به ومفتاح الدولاب الخاص به





= يتوجه المريض لغرفة تغيير الملابس وبعدها الي السرير المخصص له









تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي الذي يحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر وذلك بمنطقة أرض المعارض بالتجمع الخامس.









ويضم مستشفى العزل ٤ مستشفيات ؛ مقسمة على ٤ قاعات؛ كل مستشفي يضم ٧٥٠ سريرا بإجمالي 4000 الاف سرير وصممت كل وحدة عزل منفصلة؛ وتتكون من سرير وكرسي وطاولة وستائر للحالات الخاصة بالسيدات؛ كما أنه روعي التباعد بين وحدات العزل المختلفة وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.





كما يوجد وسائل الرفاهية والتسلية للمرضى من شاشات للعرض في مختلف القاعات؛ كما يوجد دورات مياه متعددة في كل قاعة على مستوى عال من التجهيز والتعقيم.









التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال الحالات





يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن استقبال المصابين لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩"؛ حيث تتم دورة العمل داخل مستشفي العزل كالتالي:









= يتم استقبال المريض في غرفة الاستقبال لتسليم كارت الفحص وصورة البطاقة للشخصية وتشخيصه ويتم بعدها تسجيل بياناته على الحاسب الالي





= يتوجه المريض بعد ذلك لقاعة العزل المخصصة له وتسجيل بياناته في قاعة العزل





= يتم يتسلم المريض أسورة خاصة به ومفتاح الدولاب الخاص به





= يتوجه المريض لغرفة تغيير الملابس وبعدها الي السرير المخصص له





٥ مستشفيات ميدانية





تم تجهيز ٥ مستشفيات ميدانية للعزل وتجهيزها بأحدث الاجهزة الطبية والأطقم الطبية والتمريض؛ حيث تبلغ طاقة المستشفيات الخمسة ١٠٠٠ سرير ؛ منها ٤٠ سرير رعاية مركزة وغرف عمليات وغرف أشعّة ومطبخ ومغسلة وتوجد ٥٠ سيارة اسعاف ومعامل للتحاليل المركزية بالإضافة إلى إسعاف طائر.





كما توجد عناصر من النقل العام لنقل المرضى كذلك عناصر التطهير والتعقيم.