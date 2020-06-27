AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الرئيس السيسي يتفقد مستشفيات القوات المسلحة للعزل لمواجهة فيروس كورونا.. 4 آلاف سرير للعلاج.. ورعاية مركزة وغرف عمليات وأشعات

السبت 27/يونيو/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد ابراهيم
مستشفى العزل:
٤ مستشفيات في ٤ قاعات بطاقة 4000 سرير

= استقبال المريض في غرفة الاستقبال لتسليم كارت الفحص وصورة البطاقة للشخصية وتشخيصه وبعدها تسجيل بياناته على الحاسب الالي

=  يتوجه المريض بعد ذلك لقاعة العزل المخصصة له وتسجيل بياناته في قاعة العزل

= يتسلم المريض أسورة خاصة به ومفتاح الدولاب الخاص به 

=  يتوجه المريض لغرفة تغيير الملابس وبعدها الي السرير المخصص له 


تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي الذي يحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر وذلك بمنطقة أرض المعارض بالتجمع الخامس.


ويضم مستشفى العزل ٤ مستشفيات ؛ مقسمة على ٤ قاعات؛  كل مستشفي يضم ٧٥٠ سريرا بإجمالي 4000 الاف سرير وصممت كل وحدة عزل منفصلة؛  وتتكون من سرير وكرسي وطاولة وستائر للحالات الخاصة بالسيدات؛ كما أنه روعي التباعد بين وحدات العزل المختلفة وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

كما يوجد وسائل الرفاهية والتسلية للمرضى من شاشات للعرض في مختلف القاعات؛ كما يوجد دورات مياه متعددة في كل قاعة على مستوى عال من التجهيز والتعقيم. 


التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال الحالات

يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن استقبال المصابين لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩"؛ حيث تتم دورة العمل داخل مستشفي العزل كالتالي:


= يتم استقبال المريض في غرفة الاستقبال لتسليم كارت الفحص وصورة البطاقة للشخصية وتشخيصه ويتم بعدها تسجيل بياناته على الحاسب الالي

=  يتوجه المريض بعد ذلك لقاعة العزل المخصصة له وتسجيل بياناته في قاعة العزل

= يتم يتسلم المريض أسورة خاصة به ومفتاح الدولاب الخاص به 

=  يتوجه المريض لغرفة تغيير الملابس وبعدها الي السرير المخصص له 

٥ مستشفيات ميدانية

تم تجهيز ٥ مستشفيات ميدانية للعزل وتجهيزها بأحدث الاجهزة الطبية والأطقم الطبية والتمريض؛ حيث تبلغ طاقة المستشفيات الخمسة ١٠٠٠ سرير  ؛ منها ٤٠ سرير رعاية مركزة وغرف عمليات وغرف أشعّة ومطبخ ومغسلة وتوجد ٥٠ سيارة اسعاف ومعامل للتحاليل المركزية بالإضافة إلى إسعاف طائر. 

كما توجد عناصر من النقل العام لنقل المرضى كذلك عناصر التطهير والتعقيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجان المرور على مستشفيات العزل في المنوفية تتابع أعمالها للتأكد من توافر المستلزمات ورعاية المرضى

الحكومة: تجهيز مستشفيات جامعات قنا وسوهاج وكفر الشيخ لعلاج كورونا

وزير التعليم العالي: 24 مستشفى جامعيا مخصصا لتقديم خدمات العزل الصحي لمصابي كورونا.. و26 مدينة جامعية تضم 38 ألفا و589 غرفة تتوافر بها 69 ألف سرير

بعد تجهيز مستشفى عزل بـ 4000 سرير.. برلمانى: بشرى لمصابي كورونا

مصر جاهزة لأي سيناريو.. أحمد موسى يتحدث عن تفقد الرئيس تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي

بقوة ٤٠٠٠ سرير.. الرئيس يتفقد مستشفى العزل للقوات المسلحة.. فيديو

ترشيحاتنا

ننشر الصور الأولى لتفقد الرئيس السيسى تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي

بالمحاور الرئيسية المختلفة.. السيسى يوجه بمراعاة توفير كل الخدمات للمواطنين ومرتادي جانبي الطرق

من بينها السجائر والمرتبات.. خطة الحكومة في الموازنة الجديدة لزيادة الضرائب.. اعرف أكثر

تبرعت ببلازما الدم .. شفاء أول مريضة من فيروس كورونا بمتلازمة Gullien-Barre

وصول علاج فيروس كورونا لمستشفيات العزل بمصر.. فيديو

أشرف زكي عن أزمة يوسف الشريف: مش متابع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

لصيف على الموضة.. نصائح مهمة لكل فتاة عند اختيار الملابس

بملابس كاجوال.. رزان مغربي تتألق بإطلالة بسيطة