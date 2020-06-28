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رياضة

هانى حتحوت يكشف حقيقة خطاب فيفا للأندية حول حرية المشاركة فى استئناف المباريات ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:34 ص
هانى حتحوت
هانى حتحوت
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لم يرسل خطابا يمنح الأندية أو اللاعبين حرية المشاركة في التدريبات أو المباريات.

وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سبق وأرسل خطابا لجميع الاتحادات الرياضية فى شهر مارس الماضى، ومنح للاعبين حرية الانضمام للمنتخبات من عدمه، وهذا ليس له علاقة بالمسابقات المحلية.

و أوضح هانى حتحوت، أن الفيفا منح الحكومات حرية تحديد مصير النشاط الرياضى، وهو ما حدث من جانب الحكومة المصرية، التى أعلنت عودة النشاط الرياضى، واكمال الموسم الحالى، بدلا من البدء فى موسم جديد.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت العديد من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني ومدربي الأندية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن عودة الدورى الممتاز والتعرف على رؤيتهم حول فترة الاعداد الى جانب مناقشة الأندية فى تعديلات لاءحة النظام الاساسي.

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