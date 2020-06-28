الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تصل إلى 2 مليون جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أن إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م، بلغ (2,286,000) حتى تاريخه، لافتة إلى أن أعلى مديريات فى بيع الصكوك هى:"بنى سويف،الغربية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه لكلٍّ من:"الدكتور عبد الرحمن نصار (وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية)، والشيخ/ إيهاب فرَّاج زلط (مدير إدارة أوقاف طنطا ثان)، لجهودهما في مشروع صكوك الأضاحي.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى بعد حصول كل منهما على مائة صك منفردًا، على أن تصرف المكافأة من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.





وفي سياق آخر أكدت وزارة الأوقاف على عدد من الضوابط لكل المصلين مشددة على ضرورة مراعاتها وذلك في النقاط التالية.





1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات.

6. عدم إقامة أي دروس دينية أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

9. الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط









وشددت الوزارة على الالتزام بما يأتي:





أ. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

ب. اصطحاب المُصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).

جـ. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

د. متابعة التطهير والتعقيم المستمر.