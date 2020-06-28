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استشاري: كثرة تناول الأطفال للأدوية يعرضهم لأمراض خطيرة .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور شريف علي عبد العال استشاري طب الأطفال كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن الطفل من السهل أن تنتقل إليه العدوى، وبالتالي ينقلها إلى الآخرين أيضا، موضحا أن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا بسهولة.


وأضاف شريف علي عبد العال خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يجب الحفاظ علي نظام تغذية الاطفال حتي تكون لديهم مناعة قوية حتي لا يصابوا بالأمراض المعدية.


وتابع استشاري طب الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة، أن كمية الأدوية التي يتناولها الأطفال أصبحت كبيرة جدا في هذه الفترة، وهذا أمر ليس جيد لهم، ويتسبب في ضعف مناعتهم.


وأوضح  شريف علي عبدالعال أن كثرة تناول الأطفال للأدوية سوف تسبب لهم أمراض خطيرة في المستقبل خاصة الكبد والقلب والكلي.


وأشار إلي أن الضغط النفسي الذي تسببه الأم في المنزل لأطفالها يجعلهم خائفين دائما، وبالتالي يجعلهم فاقدين للشهية وغير قادرين علي تناول العديد من الأطعمة الصحية.

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