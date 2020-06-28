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أخبار العالم

قوات الاحتلال تطلق النار على الفلسطينيين شرق جباليا .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار شرق المقبرة الشرقية شرقي جباليا باتجاه أراضي المواطنين.


بينما استهدف شبان قوات الاحتلال  بالألعاب النارية خلال المواجهات التي اندلعت ببلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة.


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي دورا جنوبي مدينة الخليل.


إلى ذلك، دوت صافرات الإنذار في مستوطنتي كوفاف يعقوب وتل تسيون شمالي القدس المحتلة.


وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن  حدثا أمنيا وقع قبل قليل في مستوطنة يخاف يعقوب قرب القدس وتم تفعيل صافرات الانذار داخل المستوطنة حيث يشتبه باقتحام شخص لها.


وكان مستوطنون إسرائيليون أحرقوا عشرات الدونمات الزراعية جنوب نابلس بالضفة الغربية، واعتُقل عدد من الفلسطينيين في القدس وجنين وعلى حواجز عسكرية، وقصف جيش الاحتلال عدة أهداف في غزة زاعما أن ذلك ردا على قذائف أطلقت من القطاع في الوقت الذي شهد فيه اليوم تظاهرة رافضة لضم أجزاء من الضفة الغربية.


من جهة أخرى، أصيب حارسا أمن إسرائيليين بجروح طفيفة خلال محاولة اعتقال شابين فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية طعن على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة. وأغلق جيش الاحتلال الحاجز في كلا الاتجاهين.


واعتقلت قوات الاحتلال، السبت، مواطنًا من القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني يوسف مخيمر من مخيم شعفاط، أثناء وجوده في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.
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