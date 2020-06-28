بعد عزل 6 وإصابة المدير الفني.. قلق بين موظفي الجبلاية بسبب بصمة العطار

سادت حالة من القلق الشديد بين صفوف موظفى اتحاد الكرة في مختلف اللجان والإدارات بسبب إصرار وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية على اتباع نظام البصمة بالإصبع لدى الدخول إلى مقر العمل.

كان المدير الفني للجبلاية الدكتور محمود سعد تعرض للإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى 6 موظفين دخلوا العزل المنزلى وهم: الثلاثي حسين عوض ومحمد بخيت وزميل لهم يدعى شادي في إدارة الحسابات وحالة اشتباه وحيدة هو زميلهم في نفس القسم محمود خليل إضافة إلى إصابة أحمد سامى الموظف فى سكرتارية اتحاد الكرة.





من جانبه قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن موظفى الجبلاية يقومون بالمرور لدى دخول مقر الاتحاد في الجزيرة على أبواب تعمل بالبصمة ومضطرين القيام بإجراء بصمة الإصبع للدخول وممارسة عملهم وإذا لم تستجب بصمة الاصبع يتم عمل بصمة بالوجه للموظف.





أضاف: "الإجراءات الخاصة بالبصمة فرضها وليد العطار على الموظفين بالمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا التى أوصت بمنع العمل بالبصمة في جميع مقار العمل لكونه يساهم فى الإصابة بالفيروس".



