راتب واحد فقط.. مصدر يكشف حقيقة حصول وليد العطار على 3 آلاف دولار شهريا من الفيفا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن حقيقة حصول وليد العطار، المدير التنفيذى للجبلاية، على راتب شهرى قدره ٣ آلاف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نظير منصبه.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة تم تعيينها من قبل الفيفا برئاسة عمرو الجنايني، والدكتور جمال محمد على، نائبا، وعضوية كل من محمد فضل، والدكتور أحمد عبدالله، والدكتورة سحر عبدالحق.
وقال المصدر ذاته إن وليد العطار لم يتم تعيينه من الفيفا ولا يتقاضى أجرا قدره ٣ آلاف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم على غرار ما يحصل عليه أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة.
وأوضح أن وليد العطار مكلف من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة فى منصب القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية بنفس راتب الاتحاد الذى كان يحصل عليه فى وقت سابق لافتا إلى أنه لا يتقاضى راتب المدير التنفيذي من الجبلاية وإنما أجر نظير عمله قائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية فقط.
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.