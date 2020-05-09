اتحاد الكرة يكلف الشئون القانونية بمتابعة قضية بريزنتيشن

كلفت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إدارة الشئون القانونية فى الجبلاية؛ لمتابعة اخر المستجدات فى القضية التى تم رفعها أمام ساحات المحاكم ضد شركة بريزنتيشن الراعية للجبلاية نظرا لعدم سداد الأقساط المتأخرة لصالح الجبلاية.





كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أطلق مبادرة صلح بين الجبلاية وشركة بريزنتيشن على هامش حفل الإفطار الذى أقيم مؤخرا فى مقر الجبلاية بالجزيرة على أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية ترضي كافة الأطراف.





وضمت إدارة الشئون القانونية فى الجبلاية التى تعمل جاهدة على ملف قضية بريزنتيشن الشركة الراعية للاتحاد والتى تتضمن المطالبة بفسخ التعاقد أيضا الثلاثى المستشار حسين حلمى والمستشار إبراهيم إلياس والمستشار محمد الماشطة.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أصدرت بيانا للرد على بيان شركة بريزنتيشن حول سداد مستحقات الجبلاية وعدم الالتزام بها فى الآونة الأخيرة.





جاء بيان الجبلاية على النحو التالي: تؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحفاظ على حقوق الاتحاد من صلب مهمتها المكلفة بالقيام بها، كما يعد سعيها في هذا المقام ترجمة حقيقية لدورها الوطني .



