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أخبار البلد

مصدر كويتي: 34 ألفا و274 مصريا عالقا عادوا إلى وطنهم خلال 19 يوما

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن مصدر كويتي "رفيع المستوى" ، مغادرة 34 ألفا و274 مصريا " عالقا " الى محافظات : القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، عبر 211 رحلة جوية خلال الأيام التسعة عشر الماضية.

وأوضح المصدر – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت ، اليوم /الأحد / أنه خلال الفترة من 10 إلى 28 يونيو الجاري، غادر 15 ألفا و46 "عالقا" مصريا إلى القاهرة على متن 79 رحلة جوية، فيما غادر 12 ألفا و25 "عالقا " الى محافظة سوهاج ، على متن 83 رحلة جوية وغادر 4 آلاف و276 "عالقا" إلى محافظة أسيوط على متن 29 رحلة جوية.

وأضاف أن ألفين و493 "عالقا " غادروا إلى الإسكندرية على متن 17 رحلة جوية، و434 عالقا غادروا إلى الأقصر عبر 3 رحلات جوية.
تجدر الإشارة إلى أن حركة الطيران التجاري متوقفة في مطار الكويت الدولي منذ شهر مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19)؛ حيث يسمح فقط برحلات "إجلاء العالقين" ، دون السماح بعودة المقيمين المتواجدين خارج الكويت.
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