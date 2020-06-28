مصدر كويتي: 34 ألفا و274 مصريا عالقا عادوا إلى وطنهم خلال 19 يوما

أعلن مصدر كويتي "رفيع المستوى" ، مغادرة 34 ألفا و274 مصريا " عالقا " الى محافظات : القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، عبر 211 رحلة جوية خلال الأيام التسعة عشر الماضية.





وأوضح المصدر – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت ، اليوم /الأحد / أنه خلال الفترة من 10 إلى 28 يونيو الجاري، غادر 15 ألفا و46 "عالقا" مصريا إلى القاهرة على متن 79 رحلة جوية، فيما غادر 12 ألفا و25 "عالقا " الى محافظة سوهاج ، على متن 83 رحلة جوية وغادر 4 آلاف و276 "عالقا" إلى محافظة أسيوط على متن 29 رحلة جوية.





وأضاف أن ألفين و493 "عالقا " غادروا إلى الإسكندرية على متن 17 رحلة جوية، و434 عالقا غادروا إلى الأقصر عبر 3 رحلات جوية.