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برلمان

النائبة مارجريت عازر: المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبى بعد ثورة 30 يونيو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:09 ص
النائبة مارجريت عازر
النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في حياة المرأة المصرية وتاريخ مسطر بأحرف من نور سيظل يذكره الشعب المصري إلى الأبد، فتلك الثورة العظيمة التي  غير فيها المصريون مجرى التاريخ من أجل بناء وطن وتصحيح مسار واسترداد دولة والحفاظ على أمنها القومى بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  والقوات المسلحة المصرية إلى إرادة الشعب لتخرج مصر والمنطقة العربية بأكملها من الظلام إلى النور.

وقالت  عازر فى بيان صحفى لها إن تلك الثورة حققت تغيرات جذرية شملت جميع الفئات وبالأخص المرأة المصرية التي عاشت عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ 6 سنوات الماضية وبالتحديد بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، التي كانت نقطة فارقة في حياة المرأة المصرية، حيث حصلت بعدها على أكبر تمكين في تاريخها، ونالت أعلى المناصب، حيث استطاعت أن تصل إلى منصب محافظ ونائب محافظ، بالإضافة للمكتسبات السياسية الأخرى.

وأضافت النائبة مارجريت عازر أن ثورة 30 يونيو حققت مكاسب كثيرة للمصريين ،  فكان أول مكاسبها للشعب المصرى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد الذى حمل على عاتقه كل الصعاب ، فحارب الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية حتى تطهير سيناء من دنسه من أجل أن يعيش المواطن المصرى في أمن وأمان واستقرار ، بالإضافة للكم الكبير من الإنجازات من أجل  بناء دولة مصرية حديثة فزرع مشروعات عملاقة في مجالات متنوعة ، وأنشأ سيادته جيل جديد من المدن العالمية العملاقة ، وحقق نهضة فى مختلف مجالات الدولة ودفع بعجلة التنمية ، ووفر للمواطن الحماية الاجتماعية وعبر بالأزمة الاقتصادية ، وفتح الطريق أمام الشباب والمرأة المصرية ، ونهض بقطاع التعليم والصحة وغيرها من القطاعات.

ووجهت النائبة مارجريت  عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بالنواب التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والشعب المصرى ،  والقوات  المسلحة ،  والشرطة المصرية بمناسبة احتفال مصر والعرب بمرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو.
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