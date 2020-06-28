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تعليم

الغضبان: لا بد من وجود نظام إداري وعلمى داخل مدارس الليسية ببورسعيد

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد اجتماعا مع مجلس إدارة مدرسة الليسية وبحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومدير إدارة المدرسة للوقوف على آخر تطورات سير العمل بالمدرسة ومناقشة عدد من الملفات الحالية المتعلقة بإدارة المدرسة .


وأكد محافظ بورسعيد ، أن المنظومة التعليمية ببورسعيد شهدت مزيد من التطور فى الآونة الأخيرة،  تماشيا مع خطة المحافظة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات ، لافتا إلى أهمية الارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب خاصة فى ظل التحول والتكنولوجيا الرقمية التى تشهدها بورسعيد لأول مرة .



 اللقاء تناول الحديث عن عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم وإدارة العمل داخل مدرسة الليسية، مؤكدا على أن مدرسة الليسية من المؤسسات التعليمية المميزة والمؤثرة فى المحافظة ، ولابد من وجود نظام إدارى وعلمي  يعمل على أعلى مستوى لتوفير بيئة تعليمية على أعلى مستوى للطلاب ، مؤكدا تقديم كامل الدعم لمجلس إدارة المدرسة وإدارة المدرسة  للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخلها .
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