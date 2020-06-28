الغضبان: لا بد من وجود نظام إداري وعلمى داخل مدارس الليسية ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد اجتماعا مع مجلس إدارة مدرسة الليسية وبحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومدير إدارة المدرسة للوقوف على آخر تطورات سير العمل بالمدرسة ومناقشة عدد من الملفات الحالية المتعلقة بإدارة المدرسة . الليسية









وأكد محافظ بورسعيد ، أن المنظومة التعليمية ببورسعيد شهدت مزيد من التطور فى الآونة الأخيرة، تماشيا مع خطة المحافظة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات ، لافتا إلى أهمية الارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب خاصة فى ظل التحول والتكنولوجيا الرقمية التى تشهدها بورسعيد لأول مرة .











