الغضبان: لا بد من وجود نظام إداري وعلمى داخل مدارس الليسية ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد اجتماعا مع مجلس إدارة مدرسة الليسية وبحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومدير إدارة المدرسة للوقوف على آخر تطورات سير العمل بالمدرسة ومناقشة عدد من الملفات الحالية المتعلقة بإدارة المدرسة .
وأكد محافظ بورسعيد ، أن المنظومة التعليمية ببورسعيد شهدت مزيد من التطور فى الآونة الأخيرة، تماشيا مع خطة المحافظة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات ، لافتا إلى أهمية الارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب خاصة فى ظل التحول والتكنولوجيا الرقمية التى تشهدها بورسعيد لأول مرة .
اللقاء تناول الحديث عن عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم وإدارة العمل داخل مدرسة الليسية، مؤكدا على أن مدرسة الليسية من المؤسسات التعليمية المميزة والمؤثرة فى المحافظة ، ولابد من وجود نظام إدارى وعلمي يعمل على أعلى مستوى لتوفير بيئة تعليمية على أعلى مستوى للطلاب ، مؤكدا تقديم كامل الدعم لمجلس إدارة المدرسة وإدارة المدرسة للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخلها .