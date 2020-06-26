محو أُمية 48 سيدة بمبادرة "أنتِ عظيمة" لحزب مستقبل وطن في بورسعيد.. صور



كرم حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، برئاسة عادل اللمعي، الحاصلين علي شهادات محو الأُمية بدورة فبراير 2020، والتي كان قد تم البدء فيها نوفمبر الماضي، وذلك في إطار مبادرة "أنتِ عظيمة" التي دشنتها النائبة رشا رمضان - أمين المرأة علي مستوى الجمهورية بالحزب.







وكان حزب مستقبل وطن ، قد وقع بروتوكولًا مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة الدكتور عاشور عمر، رئيس الهيئة، لفتح فصول محو الأُمية بأمانات الحزب على مستوى الجمهورية.









وتقدم نحو ، 130 دارسا ودارسة لفصول محو الأُمية التي أقامها حزب مستقبل وطن ببورسعيد، ودخل الإمتحان 77 نجح منهم 48 موزعين علي أحياء "الزهور، والشرق"، ومدينة بورفؤاد، كمرحلة أولي.







ووزعت شيماء بهير، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن ببورسعيد، المكافآت المالية علي مدرسي "محو الأُميه"، كما تم توزيع الشهادات ل 48 من الذين تعلموا القراءة والكتابة وتم محو أُميتهم، وذلك بحضور بسام زايدة - مدير عام هيئه تعليم الكبار بالمحافظة.





