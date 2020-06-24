٤ حارات بكل اتجاه.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تنفيذ تطوير شارع الشاحنات

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، بسرعة البدء في تطوير شارع الشاحنات بعد الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للشارع وجميع الأعمال الأخرى. أعمال









جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير الشارع بحضور المهندسة هويدا شميس، رئيس منطقة تعمير بورسعيد ، الجهة المشرفة على التنفيذ.









وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ أعمال التطوير وتكثيف العمل بمعدلات عالية نظرا لأهمية الشارع الذي يمر على المداخل الرئيسية للمحافظة.

















وأعلن أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتى شارع ٢٣ ديسمبر والربط على محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه، مؤكدا مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار.









وأوضح أن تطوير شارع الشاحنات يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مختلف الطرق داخل المدينة بمختلف الأحياء تماشيا مع جميع الأعمال التي تتم على أرض المحافظة، والذى يعد نقلة نوعية لمدينة بورسعيد وتطوير مداخلها الجنوبي وربطها بمحور ٣٠ يونيو.









