مسافات بين المصلين.. أوقاف بورسعيد: تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين



قال الشيخ صفوت نظير ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد ، إنه قام بمتابعة تجهيز وتعقيم المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، سائلا الله أن يرفع المرض والوباء عن البلاد والعباد.







وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن فتح المساجد وفق ضوابط حددتها وزارة الأوقاف وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والشخصية للوقاية من فيروس كورونا.













وتابع وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة بورسعيد أن من الضوابط عدم فتح دورات المياه والمواضئ نهائيًا وغلقها غلقا تامًا





وأضاف نظير ان من ضمن الضوابط تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وبالنسبة للمصلين ضرورة الالتزام بالمسافات التباعدية وإتباع التعليمات الإرشادية وعدم الحضور إلي المساجد بدون إرتداء الكمامة واحضار المصلي الشخصي ومتابعة التعقيم والتطهير





