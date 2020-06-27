AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مسافات بين المصلين.. أوقاف بورسعيد: تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين

السبت 27/يونيو/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
 قال الشيخ صفوت نظير ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد ، إنه قام بمتابعة تجهيز وتعقيم المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، سائلا الله أن يرفع المرض والوباء عن البلاد والعباد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن فتح المساجد وفق ضوابط حددتها وزارة الأوقاف وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والشخصية للوقاية من فيروس كورونا.



وتابع وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة بورسعيد أن من الضوابط عدم فتح دورات المياه والمواضئ نهائيًا وغلقها غلقا تامًا

وأضاف نظير ان من ضمن الضوابط تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وبالنسبة للمصلين ضرورة الالتزام بالمسافات التباعدية وإتباع التعليمات الإرشادية وعدم الحضور إلي المساجد بدون إرتداء الكمامة واحضار المصلي الشخصي ومتابعة التعقيم والتطهير

وأكد نظير إن المساجد بالمحافظة علي اتم جاهزبتها لاستقبال ضيوف الرحمن وتم وضع علامات للتباعد بين المصلين ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية
مسافات بين المصلين.. أوقاف بورسعيد: تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين
مسافات بين المصلين.. أوقاف بورسعيد: تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين
مسافات بين المصلين.. أوقاف بورسعيد: تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين
مسافات بين المصلين.. أوقاف بورسعيد: تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين
مسافات بين المصلين.. أوقاف بورسعيد: تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأربعاء المقبل.. الكويت تعيد فتح المساجد لجميع الصلوات

استعدادًا لفتح المساجد السبت... جولات مكثفة من أوقاف الإسكندرية

محافظة الغربية تعلن ضوابط فتح المساجد السبت المقبل

أوقاف الفيوم: لا مصلى للسيدات يوم السبت.. وصلاة الرجال بالكمامة

"الأوقاف": المساجد ستفتح على مصراعيها فجر السبت.. والمسافة بين المصلين 2 متر

سجادة شخصية وأدوات تعقيم.. أوقاف الشرقية تستعد لافتتاح المساجد غدًا.. صور

ترشيحاتنا

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

اكتشاف مزهرية أثرية بـ٩ ملايين دولار في منزل مسنة.. تفاصيل

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

طرح فيلم صاحب المقام بعد السماح بفتح دور العرض.. اليوم

فرج عامر: استكمال الدورى قرار سيادي وعلى الجميع الالتزام به

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

هل يصح الوضوء بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؟.. الإفتاء ترد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

إلهام شاهين: مدير مكتب محمد مرسى هددنى لأوافق على مقابلته ورفضت.. فيديو

هل يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية؟.. يوسف الشريف يرد: عاوز أرضي ربنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبلالين.. المصريون يحتفلون بعودة المساجد على طريقتهم الخاصة| صور

18 مصابا بكورونا.. تجمع عائلي يدمر أسرة كاملة بأمريكا| شاهد

4 مواقف أبكت نجيب محفوظ بحرقة.. وطبيب شهير سبب تسميته بهذا الاسم