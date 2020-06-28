الإمارات وأمريكا تبحثان التعاون الاستراتيجي واستقرار المنطقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع براين هوك الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في كافة المجالات .





واستعرض الجانبان - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد - مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها التهديدات التي تمثلها إيران والجهود المشتركة التي تبذلها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.





وأكد عبد الله بن زايد على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بما يحقق مصالحهما المشتركة، مشيرا إلى الحرص على التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا التزام الدولتين بالقضاء على التطرف بكافة أشكاله من أجل ضمان أمن وتسامح واستقرار وسلامة المجتمعات كافة.



