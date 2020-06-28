بـ البيجامة.. نسرين طافش تتألق داخل شرفة منزلها .. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة بسيطة داخل منزلها.





وظهرت بها نسرين طافش ، بـ بيجامة بسيطة باللون الأصفر، مطعمة بمجموعة من النقوشات البيضاء التى تبرز جمالها ورشاقتها.





من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الجذاب.





كما اختارت تسريجة ذيل الحصان لشعرها البنى الطويل التى تتناسب مع ظهورها.





وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: " إنوي أن تكون مشاعرك اليوم في ذبذبات البهجة والسلام.. راقب ولا تتفاعل مع اي شيئ يسرق طاقتك .. استوي في مقام الرضا والامتنان .. واذا اتتك مشاعر سلبية اطلقها احزن اغضب اقلق عادي اسمح للمشاعر ان تكون ثم الرحيل فكل شيى تسمح لوجوده في الزمن سيختفي من تلقاء نفسه في الزمن".





وأضافت: "لا تقسو على نفسك و تقبلها بكل مافيها كن حنونا عليها لطيفا راقيا في كلامك معها .. اسمع اغنية حلوة تنعش روحك .. اضحك فالضحك يداوي .. امشي في الطبيعة و اتصل بطاقة الكون النقية .. و اذا هاجمتك الضغوط اهجم عليها بالاسترخاء وتخيل أنك تعيش الحياة التي طالما رغبت بها .. لا تهرب منك .. بل اسكن الى نفسك .. تنفس و اذكر على الاقل خمس نعم تشكر الله عليها 💫"