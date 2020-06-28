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مرأة

بـ البيجامة.. نسرين طافش تتألق داخل شرفة منزلها .. شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:37 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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نهى هجرس
شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة بسيطة داخل منزلها.

وظهرت بها نسرين طافش، بـ بيجامة بسيطة باللون الأصفر، مطعمة بمجموعة من النقوشات البيضاء التى تبرز جمالها ورشاقتها.

من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الجذاب.

كما اختارت تسريجة ذيل الحصان لشعرها البنى الطويل التى تتناسب مع ظهورها.

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: " إنوي أن تكون مشاعرك اليوم في ذبذبات البهجة والسلام.. راقب ولا تتفاعل مع اي شيئ يسرق طاقتك .. استوي في مقام الرضا والامتنان .. واذا اتتك مشاعر سلبية اطلقها احزن اغضب اقلق عادي اسمح للمشاعر ان تكون ثم الرحيل فكل شيى تسمح لوجوده في الزمن سيختفي من تلقاء نفسه في الزمن".

وأضافت: "لا تقسو على نفسك و تقبلها بكل مافيها كن حنونا عليها لطيفا راقيا في كلامك معها .. اسمع اغنية حلوة تنعش روحك .. اضحك فالضحك يداوي .. امشي في الطبيعة و اتصل بطاقة الكون النقية .. و اذا هاجمتك الضغوط اهجم عليها بالاسترخاء وتخيل أنك تعيش الحياة التي طالما رغبت بها .. لا تهرب منك .. بل اسكن الى نفسك .. تنفس و اذكر على الاقل خمس نعم تشكر الله عليها 💫"
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إنوي أن تكون مشاعرك اليوم في ذبذبات البهجة و السلام .. راقب و لا تتفاعل مع اي شيئ يسرق طاقتك .. استوي في مقام الرضا و الامتنان .. و اذا اتتك مشاعر سلبية اطلقها احزن اغضب اقلق عادي اسمح للمشاعر ان تكون ثم الرحيل فكل شيى تسمح لوجوده في الزمن سيختفي من تلقاء نفسه في الزمن .. لا تقسو على نفسك و تقبلها بكل مافيها كن حنونا عليها لطيفا راقيا في كلامك معها .. اسمع اغنية حلوة تنعش روحك .. اضحك فالضحك يداوي .. امشي في الطبيعة و اتصل بطاقة الكون النقية .. و اذا هاجمتك الضغوط اهجم عليها بالاسترخاء وتخيل أنك تعيش الحياة التي طالما رغبت بها .. لا تهرب منك .. بل اسكن الى نفسك .. تنفس و اذكر على الاقل خمس نعم تشكر الله عليها 💫 و كن سببا في رسم ابتسامة على وجه ثلاث اشخاص على الاقل اليوم ❤ يوم جميل لكم جميعا 💫 ملاحظة : الاشياء الي بكتبها بحسابي و بشارك فيها لا تصف حالتي الشخصية الحالية .. و لكن لما بشوف نفسي سعيدة منجزة و مرتاحة .. لاني اطبق يوميا جل ما تعلمت من مجال التنمية الذاتية ( قوانين الكون) .. بفكر دايما في الناس الي حابة تكون مرتاحة و سعيدة و عم بعانو و مو عارفين شو يعملو او البعض الى ناسي يطبق المعلومات او البعض الي متكاسل يطبق و بس عم يشتكي .. و بتذكر اللحظات الي كنت فيها اعاني و مو فاهمة شو عم بصير .. والله بعتلي طاقات نور تذكرني اني انا النور بداخلي اصلا .. فبقول ممكن هالكلام يصنع يوم شخص او تنين او عشرة و هاد بيسعدني كتير .. لا ترفض اي فكرة قبل ما تجربها .. جربها بس و شوف النتائج اللي رح تذهلك .. خاصة بهالفترة تجللي النوايا فعلا بسرعة البرق .. محبتي ❤

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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