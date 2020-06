بـ البيجامة.. نسرين طافش تتألق داخل شرفة منزلها .. شاهد

View this post on Instagram

إنوي أن تكون مشاعرك اليوم في ذبذبات البهجة و السلام .. راقب و لا تتفاعل مع اي شيئ يسرق طاقتك .. استوي في مقام الرضا و الامتنان .. و اذا اتتك مشاعر سلبية اطلقها احزن اغضب اقلق عادي اسمح للمشاعر ان تكون ثم الرحيل فكل شيى تسمح لوجوده في الزمن سيختفي من تلقاء نفسه في الزمن .. لا تقسو على نفسك و تقبلها بكل مافيها كن حنونا عليها لطيفا راقيا في كلامك معها .. اسمع اغنية حلوة تنعش روحك .. اضحك فالضحك يداوي .. امشي في الطبيعة و اتصل بطاقة الكون النقية .. و اذا هاجمتك الضغوط اهجم عليها بالاسترخاء وتخيل أنك تعيش الحياة التي طالما رغبت بها .. لا تهرب منك .. بل اسكن الى نفسك .. تنفس و اذكر على الاقل خمس نعم تشكر الله عليها 💫 و كن سببا في رسم ابتسامة على وجه ثلاث اشخاص على الاقل اليوم ❤ يوم جميل لكم جميعا 💫 ملاحظة : الاشياء الي بكتبها بحسابي و بشارك فيها لا تصف حالتي الشخصية الحالية .. و لكن لما بشوف نفسي سعيدة منجزة و مرتاحة .. لاني اطبق يوميا جل ما تعلمت من مجال التنمية الذاتية ( قوانين الكون) .. بفكر دايما في الناس الي حابة تكون مرتاحة و سعيدة و عم بعانو و مو عارفين شو يعملو او البعض الى ناسي يطبق المعلومات او البعض الي متكاسل يطبق و بس عم يشتكي .. و بتذكر اللحظات الي كنت فيها اعاني و مو فاهمة شو عم بصير .. والله بعتلي طاقات نور تذكرني اني انا النور بداخلي اصلا .. فبقول ممكن هالكلام يصنع يوم شخص او تنين او عشرة و هاد بيسعدني كتير .. لا ترفض اي فكرة قبل ما تجربها .. جربها بس و شوف النتائج اللي رح تذهلك .. خاصة بهالفترة تجللي النوايا فعلا بسرعة البرق .. محبتي ❤