بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة تبرز جمالها.









وتألقت نسرين طافش مرتدية عباءة أنيقة باللون الأحمر ومنقوشة بألوان هادئة لتكشف عن جمالها وأناقتها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يضيف لمسة ناعمة لإطلالتها.









كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمالها، ووضعت ايشارب طويلا على الرأس باللون الأسود الذى يتناسب مع ظهورها.









ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الفضية التى تبرز جمال إطلالتها.



