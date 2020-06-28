بفضل 30 يونيو.. الزراعيين: مصر نجحت فى تحويل التحديات إلى فرص واعدة

بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، برقية هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة، التي أعادت الدولة المصرية إلي مكانتها الطبيعية بقيادة الرئيس رغم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية علي مدار 7 سنوات سواء مواجهة الإرهاب في سيناء أو إنتشار فيروس كورونا.





وقال "خليفة"، في برقيته إلي الرئيس السيسي:" بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن جموع المهندسين الزراعيين بمناسبة الذكري السابعة لثوره 30 يونيو المجيدة، وسوف تظل هذه المناسبة علامه فارقة في تاريخ الوطن حيث صنع الشعب المصري واحدة من اعظم الثورات في التاريخ.





وأضاف نقيب الزراعيين إنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد إلي أن مصر نجحت في تحويل التحديات إلي فرص يعرفها القاصي والداني أعادت مصر إلي واجهة مكانتها الطبيعية بين الأمم من خلال التحول الاقتصادي الكبير لدولة كبيرة تأخذ مكانتها الاقتصادية الكبيرة بين مختلف دول العالم.





وأوضح ان المشروعات التي نفذها الرئيس السيسي خلال سنوات قليلة لم يكن يتصور إمكانية تنفيذها في ظل المؤامرات الدولية وخاصة في مجال البنية التحتية للدول المصرية، والمشروعات الزراعية ومشروعات شبكات الطرق التي غير وجه مصر لكي تكون دولة محورية لها تأثيرها علي المستوي الإقليمي والدولي، مشيرا إلي ان مشروعات تعمير سيناء والصوب الزراعية والتوطين خارج الدلتا ووادي النيل رسالة نجاح لمصر أمام العالم.



