ضبط سيارة نقل محملة بـ 20 طن قمح فاسد بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعدالله أحمد، من ضبط 20 طن قمح فاسد من خلال إحدى لجان الفحص و الاستلام.









واستطاعت إحدى اللجان ضبط سيارة نقل محملة 20 طن قمح عبارة عن أقماح مخلوطة (مستوردة و محلية) و اقماح قديمة بالاضافة الى وجود حشرات سوس بالقمح.









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يأتي هذا بناء على تعليمات مشددة من وزير التموين والتجارة الداخلية والمحاسب محمد سعد الله بتشديد الرقابة على الأقماح والمقررات التموينية.









وتم التحفظ على السيارة والاقماح المضبوطة للعرض على وكيل النائب العام.