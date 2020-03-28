محافظ أسيوط يكلف مديرية التموين بضبط الأسواق والتصدي للمغالاة في أسعار السلع

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم ورفع الإشغالات والباعة الجائلين أو أية أسواق لمنع التجمعات والازدحام ومواجهة أى مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها وفقًا للقانون.





جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التموين محمد إسماعيل بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة.





وكلف المحافظ – خلال اللقاء – سكرتير مساعد المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي التموين والصحة والمرافق والأحياء للقيام بحملات مستمرة خاصة بعد ملاحظة مبالغة التجار في أسعارها الأمر الذي يستلزم رقابة محكمة والتصدي بحزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين خاصة في السلع الأساسية والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية مع زيادة منافذ البيع بأسعار مناسبة كما كلف بمنع أية أسواق في الشوارع أو باعة جائلين التي تسبب التكدس والازدحام واتباع التعليمات الواردة في هذا الشأن ضمن خطة المحافظة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح محافظ أسيوط أن دور السلطة التنفيذية ممثلة في أجهزة المحافظة لا بد أن تواجه الاستغلال بجميع أنواعه والتنسيق مع الجهات الرقابية لحماية للمواطنين ومنع استغلالهم مؤكدا أن جميع السلع تضخ في الأسواق بصورة دائمة وأن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الإيجابية المنظمة خاصة في هذا الوقت بعدم شراء كميات كبيرة من الأسواق بغرض تخزينها، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد وفرة كبيرة في جميع المواد التموينية والغذائية وأن هناك حملات رقابة مشددة للتعامل مع أي حالات للمغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.





جدير بالذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل واتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معها.