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محافظات

لتوزيعها على المساجد الأكثر احتياجا.. أوقاف الإسكندرية تتسلم ٤٣٦٩ متر سجاد

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:51 م
اوقاف الاسكندرية
اوقاف الاسكندرية تتسلم فرش المساجد
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أحمد بسيوني

أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن مديرية أوقاف الإسكندرية تسلمت اليوم الأحد ٤٣٦٩.٦٠ متر سجاد لتوزيعها على المساجد الأكثر احتياجا بالمحافظة.

 

وقال الشيخ خشبة إن الوزارة تبذل قصارى جدها في خدمة بيوت الله عزوجل وصيانتها واعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن.

 

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وأضاف أن هذا يأتي في إطار حملة وزارة الأوقاف الكبرى برعاية معالي أ.د مختار جمعة وزير الأوقاف لتوزيع السجاد على مساجد الجمهورية تنفيذا لخطة الفرش الموسعة التي تتبناها الوزارة.

 

انطلقت بالإسكندرية اليوم السبت حملة تطهير وتعقيم موسعة داخل جميع دور العبادة التي استقبلت المصليين، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة.


جاء ذلك ضمن مبادرة وزير الشباب والرياضة تحت عنوان "كن آمنًا" (Be Safe).

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