إمام القائد إبراهيم: هذا ما نفعله عند امتلاء سعة المسجد ..فيديو

قال الشيخ ربيع محمد عبدالعزيز، إمام مسجد القائد إبراهيم، إن إدارة المسجد حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف لمجابهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى غلق مصلى السيدات والحمامات تمامًا، ووضع علامات إرشادية للمصلين مراعاة للتباعد بين المصلين.





وأضاف الشيخ ربيع في تصريحات لصدى البلد إن كل الأمور تسير بسلاسة داخل وسط التزام من المصلين، مشيرًا إلى أن العمال يقفون على أبواب المسجد وبمجرد امتلاء سعة المسجد وفقًا لإجراءات التباعد يقومون بتوجيه المصلين إلى الصلاة خارج المسجد.

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ونوه الشيخ ربيع إلى أنهم تحدثوا مع المصلين حول جميع الإجراءات المتخذة لحمايتهم في صلاة الفجر، ومشيدًا بوعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وأدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية صلاة الفجر اليوم السبت بمسجد سيدي أبى العباس المرسى بحضور عدد من قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية وقيادات المحافظة على رأسهم دكتور عبدالرحمن نصار نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية والسيد أحمد جمال نائب السيد المحافظ.





وقال الشيخ خشبة إن الرواد على قدر كبير من الوعي وقد حضروا إلى المسجد ملتزمين بالتعليمات، مؤكدًا أن هذه خطوة جيدة في هذه المرحلة تؤكد أن الرواد على قدر كبير من الوعي والفهم المستنير.