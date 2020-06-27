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محافظات

لأول مرة منذ 100 يوم ... صلاة الفجر في جامع أبي العباس المرسي بحضور محافظ الإسكندرية

السبت 27/يونيو/2020 - 07:54 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية صلاة الفجر اليوم الأحد بمسجد سيدي أبى العباس المرسى بحضور عدد من قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية وقيادات المحافظة على رأسهم دكتور عبدالرحمن نصار نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية والسيد أحمد جمال نائب السيد المحافظ.

وقال الشيخ خشبة إن الرواد على قدر كبير من الوعي وقد حضروا إلى المسجد ملتزمين بالتعليمات، مؤكدًا أن هذه خطوة جيدة في هذه المرحلة تؤكد أن الرواد على قدر كبير من الوعي والفهم المستنير.

ووجه الشيخ خشبة الشكر لأهالي الثغر السكندري على حسن تعاونهم مع مؤسسات الدولة وقياداتها للتصدي لهذه المرحلة الحرجة 

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وشدد خشبة أن التقارير التي رفعت إليه من الإدارات الفرعية تؤكد أن الحالة العامة للمساجد طيبة وأنها تبشر بالخير فيما هو قادم إن شاء الله 

كما أشاد بدور منتسبي الأوقاف الذين لم يؤلوا جهدا لإعداد بيوت الله تعالى متمنيا للجميع التوفيق سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير ويحفظ البلاد والعباد من كل شر

الجدير بالذكر أن هذه أول صلاة تؤدى بالمساجد بعد انقطاع دام حوالي 100 يوم بسبب أزمة فيروس كرونا.

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