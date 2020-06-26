ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا بمستشفى العجمي إلى 265

أعلنت دكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمي النموذجي ، المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، عن خروج ١٤ حالة جديدة من المستشفى، بعد تلقيهم العلاج وتعافيهم تمامًا من فيروس كورونا المستجد.





وقالت "السيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن إجمالي عدد الحالات التي خرجت من المستشفى حتى الآن بلغ ٢٦٥ حالة، عقب تلقيهم الرعاية اللازمة في المستشفى وتحسن حالتهم وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.





وأضافت مدير مستشفى العجمي بـ الإسكندرية أنه تم تحويل ٧١ شخصًا للعزل المنزلي بعد استقرار حالتهم، وعدم وجود أي أعراض عليهم.





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يُذكر أن مستشفى العجمي قد تم تجهيزه في حوالي أسبوع ليكون مستشفى عزل وحجرا صحيا لمرضى كورونا.





وهو مستشفى تخصص لهذا الغرض بالإسكندرية، ويوجد بها 140 غرفة عناية مركزة متوسطة و60 سرير عناية مركزة فائقة.