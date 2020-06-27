بعد 3 أشهر من الإغلاق.. الكافيهات والمطاعم بالإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها





بدأت الكافيهات والمطاعم بالإسكندرية في الاستعدادات النهائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية قبل ساعات من الافتتاح الجزئي، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إغلاقها.





وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إن الكافيهات والمطاعم بدأت في التجهيز وتطبق نسبة ال ٢٥% لاستغلال مساحاتها المخصصة لاستقبال الرواد والاحتفاظ بمسافة مترين بين الطاولات .





وأضاف أن مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يتابعون تنفيذ اجراءات التباعد الاجتماعي ويحصلون علي اقرارات مديرو المنشآت بتنفيذ الضوابط والاجراءات الاحترازية .





وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أنه تقرر إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية اعتبارا من السبت القادم مع السماح بتواجد 25 % من طاقتها الاستيعابية.



