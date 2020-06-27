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محافظات

بعد 3 أشهر من الإغلاق.. الكافيهات والمطاعم بالإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها

السبت 27/يونيو/2020 - 05:01 ص
الكافيهات والمطاعم
الكافيهات والمطاعم بالإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها
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قسم المحافظات

بدأت الكافيهات والمطاعم بالإسكندرية في الاستعدادات النهائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية قبل ساعات من الافتتاح الجزئي، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إغلاقها.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إن الكافيهات والمطاعم بدأت في التجهيز وتطبق نسبة ال ٢٥% لاستغلال مساحاتها المخصصة لاستقبال الرواد والاحتفاظ بمسافة مترين بين الطاولات .

وأضاف أن مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يتابعون تنفيذ اجراءات التباعد الاجتماعي ويحصلون علي اقرارات مديرو المنشآت بتنفيذ الضوابط والاجراءات الاحترازية .

وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أنه تقرر إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية اعتبارا من السبت القادم مع السماح بتواجد 25 % من طاقتها الاستيعابية.

 وأضاف مدبولى أن مجلس الوزراء قرر أيضا أستمرار العمل بقرار منع تقديم الشيشة في جميع المقاهي والكافيهات حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا
بعد 3 أشهر من الإغلاق.. الكافيهات والمطاعم بالإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها
بعد 3 أشهر من الإغلاق.. الكافيهات والمطاعم بالإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها
بعد 3 أشهر من الإغلاق.. الكافيهات والمطاعم بالإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها
بعد 3 أشهر من الإغلاق.. الكافيهات والمطاعم بالإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها
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